''Čini mi se da su mjere dobre, dat će poticaj, brzinu, efikasnost kroz odgovornost same struke, inženjera i sve one koji će se potpisati na ono što se radi'', govorio je nedavno gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović. No, mjerama unatoč, Dumbović danas ističe kako nije zadovoljan tempom obnove.

Darinko Dumbović u ponedjeljak je povodom Međunarodnog dana civilne zaštite na svom profilu na Facebooku iznio svoje nezadovoljstvo jer stanovnici Petrinje i dalje nemaju sigurnost.

Prvenstveno je zahvalio ''svim pripadnicima Civilne zaštite koji su angažirani u gradu, ali i svim drugim službama, volonterima i svim ljudima dobre volje koji neumorno pomažu.'' Nadalje, kazao je kako je jasno da brzih rješenja nema niti ih može biti te da će obnova potrajati.

''Nisam zadovoljan jer još uvijek nismo ljudima pružili niti osnovnu sigurnost! Tlo ispod Petrinje i dalje se trese, a fali nam još oko 600 kontejnera! Država pomaže sporo, na kapaljku, a nama treba hitna i snažna reanimacija. Ovakvim tempom obnove grad će polako umirati! Jer grad osim zgrada čine ljudi, oni su najvažniji'', istaknuo je Dumbović u svojoj objavi.

Kazao je kako ljudi trebaju vidjeti pomake iz dana u dan, osjetiti da čine sve da obnove ne samo kuće nego i život u gradu. ''Ako u tome ne uspijemo i sve bude išlo presporo, ljudi će nepovratno napuštati ove krajeve i novi dom tražiti u nekom drugom gradu ili drugoj državi. Želim vjerovati da nikome tko donosi političke odluke to nije cilj! A uz sve što nas je snašlo još je jedna velika i nepopravljiva šteta nanesena ovom teško ranjenom gradu. Neki ne biraju sredstva ni način da Petrinju prikažu kao grad kradljivaca humanitarne pomoći i profitera u potresu. Takvi postupci najviše govore o njima samima i njihovoj slabosti da se uhvate ukoštac sa stvarnim problemima svakog čovjeka u ovom gradu'', zaključio je petrinjski gradonačelnik.