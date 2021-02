Nema opuštanja za stanovnike na području Banovine. Oko 13 sati petrinjsko područje pogodio je prilično jak potres magnitude 4 prema Richteru. Svako novo podrhtavanje povećava štete na zgradama pa se mještani nadaju da će obnova ili rušenje krenuti čim prije. Danas su na Vladi donesene mjere koje bi trebale sve ubrzati.

''Čini mi se da su mjere dobre, dat će poticaj, brzinu, efikasnost kroz odgovornost same struke, inženjera i sve one koji će se potpisati na ono što se radi. Loptica je prebačena na brzinu. Kada vidimo '95., '96., 97. i 98., godinu, vidimo d struka nije stala do kraja. Koliko para tolko muzike'', kazao je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović. Istaknuo je kako ove novodonesene mjere daju novu šansu.

Petrinja izgleda i dalje loše. ''Sporo je, ali ako pogledamo nove mjere, ovo je procedura koja će lokalnim samoupravama dati promptno reagiranje'', rekao je Dumbović.

Što se kontejnerskog naselja tiče, Dumbović kaže kako su danas predali 23 ključa i smjestili 14 obitelji. ''Moramo smjestiti frižidere, peći, nove krevete. Želim da sve bude novo, mislim da će kroz osam dana sve biti spremno za 80 obitelji'', zaključio je gradonačelnik Petrinje.

