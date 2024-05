Dugotrajnije stabilizacije vremena nema na vidiku: Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

U utorak će biti prilično nestabilno i promjenjivo, ponegdje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, no potom od srijede očekujemo više sunčanih razdoblja. Sunčano će često i prevladavati, dok će sporadični pljuskovi i lokalne nestabilnosti biti rjeđe.

Neke ozbiljnije i dugotrajnije stabilizacije nema na vidiku. Što ne znači da ne možemo uživati i u kraćim sunčanim i suhim razdobljima.

Naši krajevi prizemno su i dalje u polju izjednačenog ili malo sniženog tlaka, dok smo po visini na prednjoj strani doline pa nam u jugozapadnoj struji već danima povremeno pritječe vlažan i nestabilan zrak. Ta visinska situacija glavni je razlog nestabilnosti kojih je bilo posljednjih dana, no danas se nad Italijom formira i jedna plitka ciklona, s frontalnim sustavom koji će se sutra premještati preko naše zemlje. Zato će i vrijeme u utorak biti najpromjenjivije, s najvećom vjerojatnošću za izražene grmljavinske pljuskove.



Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, sa sunčanim razdobljima, ali mjestimice već i kišom, pljuskovima i grmljavinom: najizglednije na zapadu, sjeverozapadu, u gorju i na sjevernom Jadranu. Meteoalarm upozorenje koje u sebi sadrži vjerojatnost izraženih grmljavinskih pljuskova, stoji za gotovo sve krajeve od samog jutra. Najviše sunca u početku, na istoku i osobito jugu zemlje. Na moru će u ponedjeljak navečer pojačati jugo koje do utorka jutra, pa i u prijepodnevnim satima može biti i olujno. Jutarnja temperatura, na kopnu od 13 do 18, a na moru većinom između 17 i 21 stupanj.

U središnjoj Hrvatskoj promjenjivo i nestabilno zadržat će se i poslijepodne. Izmjenjivat će se kraća sunčana razdoblja s pljuskovima praćenim grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Vjetar uglavnom s juga, poslijepodne jugozapada, uz nestabilnosti lokalno pojačan. Dnevna temperatura će biti od 23 do 25 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji poslijepodne još nestabilnije. Također uz mjestimičnu kišu, ali i jače pljuskove i grmljavinu. Većinom će puhati jugoistočni vjetar, no prolaskom fronte mijenjat će smjer. Temperatura, na istoku i do 28 stupnjeva.



Nestabilno i u gorju i na sjevernom Jadranu. Najoblačnije će sutra biti u gorskoj Hrvatskoj, više promjenjivo na moru, sa sunčanim razdobljima prema večeri. Cijeli dan može biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Jako jugo će oslabjeti i poslijepodne okrenuti na jugozapadnjak. Temperatura u gorju oko 20, a na sjevernom Jadranu 22, 23 stupnja.



I u Dalmaciji sutra nestabilno, uz kišu, te pljuskove i grmljavinu, koji također mogu biti izraženiji, izglednije u zaleđu i sjevernije u regiji nego na samom jugu. Jugo će prema večeri slabjeti, a na sjeveru regije i prema otvorenom moru, prolazno i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura će biti od 23 do 26 stupnjeva.



Lokalnih pljuskova može biti i sljedećih dana, uglavnom u poslijepodnevnim satima, no bit će i više sunčanih razdoblja. Generalno, u drugoj polovici tjedna ipak povoljnije vrijeme nego u utorak, a najsunčanije za sad, izgleda petak.



Slično i na Jadranu. Od srijede do petka više sunčano, nego što će nebo prekrivati oblaci, no tu i tamo uz jači dnevni razvoj isto može biti pljuskova praćenih grmljavinom, većinom izoliranih.

Vikend nam, čini se donosi nove nestabilnosti, poglavito nedjelja, no o tom će više riječi biti sljedećih dana, za sad još nije posve jasno kako će se ta situacija razvijati.

