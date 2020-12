Banovina će se obnavljati i europskim novcem. Na koliko novca možemo računati i kada bi prve uplate mogle doći u Hrvatsku zna Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije. S njom je u Dnevniku Nove TV razgovarao Mislav Bago.

Vlada razrušenoj Banovini, ali dijelovima Zagrebačke i Karlovačke županije šalje interventnih 120 milijuna kuna. Istodobno će novčanu pomoć primati izravno u državni proračun. Dan 2. siječnja proglašen je danom žalosti za sve žrtve ovog razornog potresa.



Banovina će se obnavljati i europskim novcem. Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica rekla je kako je preživjela dva dubrovačka i jedan zagrebački potres te da ima traumu od potresa, ali da je na terenu u Petrinji jako teško.

Na pitanje hoće li EU poslati pomoć rekla je kako je europski povjerenik za krizne situacije Janez Lenarčič danas bio u Hrvatskoj, zajedno s njom, te da se dosad napoziv odazvalo 13 država članica EU-a, kao i da je aktiviran Europski mehanizam za krizne situacije.

"Ogroman je odaziv. Ursula von der Leyen kazala je kako svi mehanizmi stoje na raspolaganju, a danas sam se uvjerila i kako su najvažniji kontejneri i kućice za smještaj. To smo već zatražili putem ovog mehanizma. Već je danas došao jedan kontingent tih kontejnera iz Slovenije, a sutra ih dolazi više od 40 iz Austrije, i tako redom."

Na pitanje hoće li do početka iduće godine ljudi pogođeni potresom imati kontejnere kazala je kako vjeruje da će biti tako, tim više što su izrazili želju da ostanu kod svojih kuća.

"Ti se ljudi ne žele maknuti od svojih domova – oni su bježali za vrijeme Domovinskog rata, imaju tešku sudbinu. Razumijem njihov poriv da ostanu kod svojih kuća. Ta je županija bila godinama zanemarivana, i u demografskom smislu, zato mi je drago da žele ostati kod kuće", kazala je Šuica.

Hrvatska mora u idućih 12 tjedana poslati Bruxellesu zahtjev za obnovom Banovine. "Uvjerena sam da će hrvatska Vlada to učiniti u ovom vremenu, vidjeli ste kako su brzo reagirali u ovih 48 sati. To je jedan veliki proces, inženjeri i statičari trebaju biti na terenu i obići svaki objekt. Nema napuhavanja troškova, prijava mora biti kredibilna, i onda je prihvaća Europska komisija pa prihvaća Parlament."

Na pitanje u kojem roku onda Europa šalje novac Hrvatskoj ako Vlada to pošalje u veljači, Šuica odgovara: "Europska unija to potvrđuje putem Komisije i Parlamenta, i šalje je što prije. To je gotovo pa automatizam. Morate znati da je onih 700 mlijuna eura koje smo dobili za Zagreb najveća ikad povučena tranša iz tog mehanizma.

Po izračunima ministra Horvata Hrvatska bi mogla povući 300-tinjak milijuna eura. "Sigurno, ali ne bih htjela prejudicirati, jer je to doista stvar struke. Svaka nevolja je izazov i prilika. Ovu nevolju nismo mogli predvidjeti, planiramo oporavak. S obzirom da su prioriteti Europske komisije digitalna i zelena tranzicija, sigurna sam da će se obnavljati po tim pravilima i Sisačko-moslavačka županija i druge županije u kojima ima šteta.

Sigurna sam da ćemo tu transformaciju iskoristiti u najboljem smislu te da ćemo novac ne samo iz Fonda solidarnosti, nego i onaj iz fonda za oporavak od korone nekako morati transferirati i za Banovinu. Radi se o 24 milijarde eura, u višegodišnjem financijskom planu, nije lako taj novac potrošiti."

Komentirala je i početak cijepljenja protiv korone u Europi i Hrvatskoj. "Čini mi se da je ova tužna prilika, s potresom, a i s pandemijom, dobar dokaz važnosti vrijednosti Europske unije, članstva u EU-u. Da nije bilo novca za istraživanje i pronalazak cjepiva, nema šanse da bi to Hrvatska sama mogla napraviti.

Sigurna sam da će i euroskeptici i antivakseri promijeniti stajalište. Cijepit ću se sigurno, ne samo zbog sebe, nego zbog moje mame, zbog svih koji se sa mnom druže, zbog djece, unuka. Poručila bih svima da je međugeneracijska solidarnost vrlo važna i vjerujem da će oni to shvatiti. Važno je da se ni cijepe, da bi zaštitili svoje djedove i bake."

Na pitanje hoće li predložiti da povjerenici izdvoje neka sredstva iz svojih plaća za Banovinu, kazala je kako će to sigurno učiniti. "Već sam izdvojila 8000 uera za zagrebački potres, a nadam se da će i ostali povjerenici, i svi kabineti uvijek prikupljaju novac, tu nema uopće dvojbe."

