Sa svjetskih natjecanja u Hrvatsku je donio niz medalja, a maturu 2018. je rasturio. Ilija Srpak maturantima savjetuje kako se što bolje pripremiti za maturu.

Maturanti su prije nekoliko dana konačno dobili odgovore koje su ih mučili tjednima: Kad će biti državna matura, hoće li je uopće biti, koji će se ispiti pisati i u kojim će se uvjetima sve odvijati.

Pred njima je da se za ispite dobro pripreme. Nekoliko korisnih savjeta za njih ima Ilija Srpak, današni student na Cambridgeu, za mnoge jedan od najboljih učenika u Hrvatskoj posljednjih nekoliko godina, dobitnik je 19 Oskara znanja i mnoštva medalja sa svjetskih natjecanja te jedan od onih koji su 2018. rasturili državnu maturu.

"Znajte što želite"

Maturanti kad pristupaju maturi moraju imati u vidu točno ono što žele napraviti, koji su im predmeti najbitniji i za što se zapravo žele spremiti. Ako nekoga zanima strojarstvo, puno im je važnije pripremiti se za fiziku i matematiku nego za hrvatski. Vidio sam puno slučajeva kada su se pripremali za te ispite i super su ih napisali. No vidio sam i slučajeve kada netko želi upisati takav faks, iz potrebnih predmeta ima loše ocjene, a iz recimo hrvatskog ima pet. Važno je pripremiti predmete koji su bitni.

"Rješavajte što više ispita"

Najbitnije je da imaju točno posloženo što žele i kako to žele napraviti. Ja sam, iako sam išao na natjecanje, na Olimpijade, učio pitanja s mature jer sam znao da to nisu pitanja koja inače rješavam. Pročitao sam udžbenik, i to je možda najbolja smjernica, pročitati skripte, udžbenike. Ali jedan, nema smisla čitati pet različitih udžbenika. I onda dolazi najvažniji korak, to je ono što nama cijelo vrijeme na Cambridgeu govore, najbitnije je rješavati jako puno prošlih ispita. Matura traje već godinama, postoje viša i niža razina i stvarno ima jako puno testova na kojima se čovjek može izvježbati. Ono što piše u skripti je jedna stvar, ono što bude na testovima nekad je malo različito. Važno je biti upoznat s tipovima zadataka, ne da ih se štreba napamet, nego da maturanti budu svjesni koje metode trebaju koristiti.

"Koristite štopericu"

Za matematiku, fiziku ili kemiju ispiti nisu toliko zahtjevni, problem bi mogao biti vrijeme. Najbitnije je kad se rješavaju probni ispiti imati štopericu. Neka maturanti pokušaju riješiti test iz fizike za 40-ak minuta, test iz matematike za sat i 20. Ja sam mogao riješiti doma test iz fizike za pola sata, matematiku za sat. Na ispitu sam rješavao sve sporije, da svaku riječ pročitam, trebalo mi je dvostruko više vremena. Ako kod kuće možete riješiti test iz matematike unutar tri sata, morate ga riješiti brže. Ako želite tamo biti sigurni i sve provjeriti, morate moći riješiti unutar dva sata, možda sat i pol. To je vježba. Isto kao što ljudi koji se bave trčanjem moraju trčati da bi bili spremni za natjecanje, ljudi koji se bave matematikom moraju vježbati da bi bili u stanju riješiti takve zadatke brzo, točno i paziti na trikove koji dolaze.

"Ako vam odgovara, učite u grupi"

Ja osobno ne učim u grupama, najbolje učim sam. Sjednem za knjigu ili laptop i sjedim i radim na tome dok ne nađem odgovor. Za Olimpijadu sam, kad mi je bilo teško, išao pitati za pomoć, ali obično sjedim i radim dok ne nađem odgovor. Maturanti danas imaju rješenja, imaju internet, imaju postupke kako se neki predmeti rješavaju. Moguće je sam, ali možda nekome više odgovara raditi u grupi, s podukom. Nakon 12 godina školovanja svatko zna koji način njemu odgovara. Ja sam davno prije znao da je način koji meni pomaže taj da sjednem i radim na nečemu dok nisam siguran da sam shvatio.

"Ako si govorite da je teško, bit će vam teško"

Matura je jedan od najbitnijih ispita u životu, bilo bi glupo to negirati. Bilo je i meni stresno iako sam bio siguran u sebe. Po iskustvu znam da mature nisu teški ispiti. Ako netko govori da su to teški ispiti, maturantima će se stvoriti slika u glavi da su teški. Ja se sjećam, od prvog razreda srednje profesori su nam stalno govorili što će sve biti na maturi. To je problem, učenike se plaši na taj način, stvara se strah od velike strašne mature. Mislim da ako se netko dobro pripremi, nije tako strašno. Ali ako si netko stalno govori da je teško, mislit će da je teško. Ako im ja kažem da je lagano, možda neće pomisliti da je lagano, možda će misliti da je još teže. Kroz rješavanje ispita i sami će vidjeti koliko je njihovo znanje i da to nisu zadaci ne znam koje razine, nego zadaci koje oni mogu riješiti.

"Dajte si vremena za pripremu, isplatit će se"

Dragi maturanti, znam da se nekad stvari koje kažem čine malo stroge, ali ne mislim ništa loše. Bilo bi mi jako drago da stvarno super napišete, da upišete faks koji vas zanima i da ono čime se bavite bude najbolje. Htio bih da upišete ono što vas zanima. Upišite ono što vi želite, dajte si vremena za pripremu, možda će nekad biti teško, možda ćete morati odreći toga da odete s prijateljima van, kupate se u moru ili vozite biciklom. Ali kad napišete onako kako ste htjeli, bit će vrijedno toga.