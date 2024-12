Da bi građani izbjegli opasnosti od požara i nadolazeće blagdane proveli radosno i u miru, vatrogasci savjetuju:

svijeće držite podalje od božićnog drvca, zavjesa ili papirnatih dekoracija i ne ostavljajte ih da gore bez nadzora

prirodno božićno drvce predstavlja posebnu opasnost jer mu treba samo 30 sekundi da izgori, stoga ne postavljajte božićno drvce blizu kamina ili ostalih izvora topline

lampice uvijek isključite prije spavanja ili kada nema nikoga kod kuće

nemojte preopterećivati utičnice

provjerite ispravnost kabela prije korištenja božićnih lampica i rasvjeta

ne stavljajte na bor neispravne lampice

provjerite jesu li lampice i kabeli označeni za vanjsku upotrebu

oprezno s korištenjem pirotehničkih sredstava, ona osim ozbiljnih ozljeda mogu izazvati i požare.

Vrlo je važno prije svega napraviti kontrolu svih rasvjetnih dekoracija koje ćete staviti na božićno drvce, objašnjavaju vatrogasci: "To podrazumijeva provjeru je li utičnica ispravna, a žice neoštećene kako ne bi došlo do kratkog spoja jer su upravno neispravne lampice i žice najčešći uzroci požara tijekom blagdana. Na razini države u prosjeku deset požara godišnje izazovu upravo neispravne božićne dekoracije."



"Pripazite i da žaruljice nisu u izravnom kontaktu s ukrasima i iglicama. Žaruljice se mogu zagrijati i do 90 stupnjeva, pa ih obvezno isključite iz struje ako odlazite na spavanje ili izlazite iz kuće", poručuju vatrogasci.

Ističu i da se na božićnu jelku nikada ne stavljaju upaljene svijeće niti ih se ostavlja bilo gdje u kući bez nadzora. Ukrasi s oznakom "nezapaljivo" (fire retardant) uvijek su bolji izbor od onih koji tu oznaku nemaju, napominju.

"Božićna drvca postavite što dalje od peći, radijatora, grijalica i televizora, a preporučuje se pokraj drvca držati i aparat za gašenje jer je potrebno samo nekoliko sekundi da plamen zahvati cijelo drvce, a zatim i namještaj, zavjese i ostatak prostorije. Kod prirodnih drvaca treba paziti i na smolu, koja pri zapaljenju stvara puno dima, što može biti potencijalno smrtonosno", upozorili su koprivnički vatrogasci.

Apeliraju na građane da uopće ne koriste pirotehniku, a ako se već koristi, potrebno je odmaknuti se što dalje od gorivih predmeta i objekata. "U slučaju da primijetite požar, bez odgode nazovite vatrogasce na 193 ili Centar 112", podsjećaju vatrogasci i napominju da se pridržavanjem ovih savjeta mogu osigurati mirni i sigurni blagdani.

