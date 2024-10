Ovo je plan države za nižu stanarinu: "Na vama je da ocijenite, ako vam nije oportuno - nemojte ulaziti"

U Hrvatskoj je 600 tisuća praznih stanova. Kako bi ih popunila, država nudi vlasnicima priliku da ih ona iznajmljuje. I to na 3 do 10 godina. Hoće li se vlasnici u to upustiti?



"Pa ako nije ovdje i ne da mu se o tome razmišljati, praktičnije mu je i ne zanima ga neki veliki profit, možda ima smisla", misli Hani iz Zagreba.

"Moj prijatelj u Antwerpenu je platio kuću koju sad već 10 godina iznajmljuje gradu koji mu plaća da bi tamo živjela obitelj iz Maroka. Ne vidim zašto ne bi i tu moglo u nekom slučaju", izjavio je Miron iz Zagreba.



Kako bi to funkcioniralo, ovako objašnjava država. Za primjer su uzeli stan od 65 kvadrata koji je prazan dvije godine. Ako bi vlasnik sklopio ugovor s državom odnosno APN-om na primjerice 6 godina, APN bi mu isplatio iznos medijalne najamnine za to razdoblje, oko 42 tisuće eura - pola odmah pola za tri godine. Zatim bi APN iznajmljivao taj stan najmoprimcu jefitnije, oko 60 posto plaćene cijene.



Zašto bi vlasnik stana iznajmljivao preko države, a ne sam? Stručnjaci kažu motiva za njih ima.



"S jedne strane imamo mrkvu gdje guramo njih i potičemo da dobiju nekakav novac unaprijed, i da će tu APN izregulirati pravno, a s druge strane imamo poreze koji su batina koji će poticati da stanovi ne budu prazni i da se ulazi u dugoročni najam", rekao je Dubravko Ranilović, predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK..

Ministar posebno ističe pravnu sigurnost.

"Jer mu jamčimo da ćemo mu stan nakon što rok istekne vratiti u stanju kakav je prepustio državi, da neće brinuti je li mu plaćena najmnina ili ne, jesu li riješene režije, unaprijed ćemo mu platiti polovicu iznosa", izjavio je Branko Bačić, ministar graditeljstva za Dnevnik Nove TV.

Kako će se regulirati točni iznosi i koji će biti kriteriji - puno je tu posla za APN, iz kojeg kažu plan je još u razradi. A mladi koji svakodnevno prate situaciju na tržištu, slažu se da nešto treba učiniti.



"Sad na dugoročno ja bih voljela ostati u Zadru, u cimerstvu, sama teško. Ne znam koja se situacija može dogoditi, mislim da su krediti jedina opcija. Stan za jednu osobu koliko je eura mjesečno? 400 eura plus režije", izjavila je Ivana, studentica iz Gračaca..



Bačić ističe ako netko ne želi svoj prazan stan dati u najam - nitko ga ne tjera.

"Na vama je da ocijenite je li vam to oportuno ili nije, ako nije nemojte ulaziti. Ali mi mislimo da dajemo snažan poticaj i jednima i drugima", kaže Branko Bačić.

Za njegai iduće godine planiraju izdvojiti 100 milijuna eura. Istovremeno, država planira srediti i vlastite stanove, i njih 1200 koji se sada ne koriste kroz dvije godine preurediti i iznajmljivati.

