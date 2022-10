O arbitraži, ali i Ivi Sanaderu, reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s odvjetnikom Čedom Prodanovićem.

"U odnosu na to kako Ivo Sanader prolazi pred našim sudovima, ovo je Pirova pobjeda, odnosno, nemamo razloga previše slaviti", kazao je odvjetnik Čedo Prodanović u srijedu u studiju Dnevnika Nove TV na pitanje je li presuda donesena u srijedu mala pobjeda u odnosu na sve one izgubljene bitke i presude od prije.

Odvjetnik Čedo Prodanović Foto: DNEVNIK.hr

"Zaista u ovoj zemlji u kojoj je dio nove klase stvoren na ratnom profiterstvu, gdje je konkurencija ratnih profitera doista velika, gospodin Sanader je s ovom nikakvom sumom novca za ratno profiterstvo jedini ratni profiter u Hrvata", zaključio je.

Što se tiče optužbi za zlouporabu položaja i ovlasti, tu je nastupila zastara.

"Mi smo od početka govorili da nije dovoljno samo da se neko djelo, ako je i počinjeno, počini za vrijeme rata i onda se to veže za neke posljedice koje su imaginarne, da bi se to proglasilo ratnim profiterstvom, a zna se zašto se to kvalificiralo tako – zato da se izbjegne zastara. Ona je tada već postojala. Naravno da je naša tvrdnja da i bez obzira bilo ratno profiterstvo ili ne, ne postoji niti osnovno kazneno djelo i ono nije dokazano. Sad se u ovom postupku to više nije dokazivalo, zato što je odlučeno da ratnog profiterstva nema, a nema ga, jer nisu ispunjeni njegovi elementi", pojasnio je Prodanović.

Na konstataciju kako se Sanader u sudnici činio dosta slabijeg zdravlja, njegov branitelj istaknuo je kako je nekadašnji premijer već osam godina u zatvoru, što i na najzdravijeg čovjeka mora ostaviti traga. Potvrdio je i da ima zdravstvenih problema.

Na pitanje kad bi Sanader mogao izaći na slobodu (obrana će tražiti objedinjenje svih presuda), Prodanović je kazao kako je obrana tražila i dobila objedinjenje za dvije presude – Fimi i Planinsku, a utvrđena je jedinstvena kazna od deset godina i osam mjeseci.

Preostaje još MOL – šest godina, a ostaje pitanje interpretacije.

"Mi tvrdimo da se treba cijeniti po zakonu iz 1997., po kojem u zbiru maksimalna kazna ne može biti veća od 15 godina. Ako bi se tako objedinilo, on bi već nakon pola izdržane kazne, a to je već prošlo – mogao tražiti uvjetni otpust, ali po nekim standardima Europe, nakon dvije trećine je gotovo automatizmom", pojasnio je gost Dnevnika Nove TV.

Sanaderov branitelj govorio je i o odluci odbijanja revizije arbitraže – sve arbitražne presude i sporovi u Ženevi i Washingtonu Sanaderovoj obrani su išle u korist kad se govori o uzimanju mita od Hernadija.



"One su u prilog naše obrane, ali nam nisu išle u korist, jer na to se nitko ne osvrće. Mi se u Hrvatskoj ponašamo kao malo dijete kad zaklopi oči, pa ne vidi ništa i misli da ni njega ne vide. Oni gledaju šta mi radimo i ove arbitražne odluke su poražavajuće za naše pravosuđe", istaknuo je Prodanović te podsjetio da je prva arbitražna odluka bila zaključak da je Sanader imao nepravično suđenje i pristranog suca. O tome se, kako je naglasio, kod nas nije govorilo. Prodanović je rekao i kako misli da sud zaslužuje pohvalu, a ne pokudu.

"Ova presuda nije dno dna, nego je očuvanje nekog digniteta pravosuđa", naglasio je gost Dnevnika Nove TV.

Županijski sud oslobodio Ivu Sanadera: Pogledajte zašto su presudili da bivši premijer nije ratni profiter

USKOK najavio žalbu, Sanaderovi odvjetnici poručili: ''Neka pišu, možda će imati više sreće''

"Kad se probila prva arbitražna odluka iz Ženeve u javnost, a poslije ju je potvrdila i druga, onda se počelo mistificirati da tu sude suci koji ne znaju kazneno pravo, ne mogu s kaznenog aspekta ocijeniti iskaz na kvalitetan način… Podsjećam da su to najbolja tri svjetska pravnika, a jedan od njih je bio i naš Jakša Barbić. Dakle, takvi suci sigurno mogu procijeniti, a to može i svaka notorno pismena osoba – ako gospodin Ježić deset puta mijenja iskaz – govori li istinu ili ne, a sad je švicarski sud rekao da mu ne vjeruje“, naglasio je Čedo Prodanović.

"Oni ne mogu biti relevantni u smislu da se njihova odluka može primijeniti, ali po common senseu, po zdravoj pameti, trebao bi netko pogledati što oni pišu i kako mi radimo", zaključio je Sanaderov branitelj.

Bivšem premijeru ovo je druga oslobađajuća presuda uz tri osuđujuće.

Vidjet ćemo kako će proći zahtjev obrane za objedinjavanjem kazni.



