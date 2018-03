Sigurnost povijesnih gradova, ime je međunarodne konferencije koja se održava u Splitu. Naša policija i stručnjaci ondje su mogli čuti iskustva ljudi koji su svjedočili o terorističkim i ratnim stradanjima u svojim zemljama. Cilj je poraditi na sigurnosti i zaštiti kulturne baštine naših gradova od Vukovara do Dubrovnika.

Međunarodni stručnjaci sigurnosti na okupu u Splitu. Izraelski predstavnik radio je i u policiji. Ima dramatičnih iskustava.

''Bombaš samoubojica bio je maskiran u ženu. Ušetao je u mali hotel i raznio se. Ubio je 32 ljudi'', prisjetio se Singer Izrael, izraelski stručnjak za sigurnost.

I mi se sjećamo razaranja 1990-ih, recimo u Dubrovniku. ''Sve je bilo razoreno, skoro svi krovovi, na kućama, crkvama, šest palača potpuno spaljeno'', ispričao je konzervator Radoslav Bužančić.

Sada smo obnovljena i sigurna zemlja, to je danas bilo najljepše čuti. Po sigurnosti smo u turističkoj prednosti. ''Daleko smo ispred konkurenata kao što su Italija, Portugal, Grčka, Turska'', kaže Tonči Glavina iz Ministarstva turizma.

Danas je bilo i polemike je li Hrvatska dovoljno pojačala policiju i zaštitare u nadzoru. ''Dronom vam danas mogu bombardirati parlament ili hotel. Mislim da je Hrvatska iza vremena i da treba poraditi barem na osiguravanju svojih hotela. Ja bih počeo sa zaštitarima, uočljivim kod recepcije'', rekao je Peter Tarlow, stručnjak za sigurnost.

''Neki se poslovi odrađuju da se to tako javno i ne vidi, bilo je zaštitara u hotelu, gospodin možda to nije uočio, ali moje sigurnosno oko to vidi'', kazao je Tonči Prodan, stručnjak za sigurnost.

U sklopu konferencije pažnju su plijenila umjetnička djela. Berber, Murtić, Prica. Nažalost, lažni. Policija ima dogovor sa sudovima o dodjeli zaplijenjenih djela Muzeju policije.

Kolike prevare mogu biti govori podatak da je druga Modiglianijeva slika prije tri godine prodana za nevjerojatnih 170 milijuna dolara. Ljubiteljima umjetnosti pouka da budu sto posto sigurni što kupuju.



