Zapošljavanje u Gradu Zagrebu pod povećalom: "Tomašević je krenuo Bandićevim stopama"

Zastupnici stranke Drito u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u petak su ocijenili da gradonačelnik Tomislav Tomašević, kada je riječ o zapošljavanju, sve više ide putem Milana Bandića jer, kako su ustvrdili, na čelne pozicije zapošljava ljude bliske svojoj stranci.

Vidimo da na čelne pozicije dolaze upravo ljudi bliski Možemo!, koji su bili na njihovim izbornim listama i koji su im simpatizeri, ustvrdila je gradska zastupnica stranke Drito Milka Rimac Bilušić na konferenciji za novinare.

Podsjetila je da je jedan od slogana stranke Možemo 'Zamisli posao za koji ti ne treba stranačka iskaznica' te ocijenila da se to u u Gradskoj upravi "ne može zamisliti" jer, kako tvrdi, "postoji samo klijentelizam i to onaj najgore vrste - koji se pravi da je moralan, da je bolji od drugih, a zapravo je u potpunosti licemjeran".

Zbog toga su, kaže, u stranici Drito gradonačelnika Tomaševića smatraju "direktorom zavoda za zapošljavanje stranke Možemo!".

U stranci Drito naveli su i imena 10 ljudi za koje je Rimac Bilušić rekla da će u jednom mandatu građane Zagreba koštati više od 1,75 milijuna eura jer su na visokim pozicijama koje su dobro plaćene.

Zastupnik Drito Mislav Krasić je, iznoseći imena, ustvrdio da su oni "samo vrh sante leda" - predvodnik je Dražen Lučanin, za kojeg Tomašević ponosno ističe da je jedini pročelnik član Možemo!, a zatim su tu pomoćnici pročelnika i voditelji u Gradskoj upravi - Jagoda Munić, Ria Bilić, Marija Rukljač Jelinčić, Marija Vulić, Ana Štokalo i Luka Maloča.

Rekao je da ima i dosta stranačkih osoba na specijalističkim i vježbeničkim pozicijama, kao što su primjerice Tonko Bogovac, Marko Radeljić i Tony Pavičević.

I SDP ima istaknute članove na istaknutim pozicijama u Gradu

Zastupnik Drito Josip Periša naglasio je i da SDP, koalicijski partner Možemo!, također ima vrlo istaknute članove na istaknutim pozicijama u Gradu, a među njima su predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković koji je iz SDP-a izašao tek godinu dana nakon zaposlenja, a u SDP-u je bio od rujna 2020., Igor Rađenović, voditelj Gradskih groblja te Davor Vić, direktor Čistoće.

Na pitanje novinara o Trnjanskim kresovima, Rimac Bilušić je rekla da za Trnjanske kresove i Hod za život misle da svi oni koji slijede pravila i procedure koje su postavljene od strane Grada imaju pravo na javno okupljanje sukladno zakonima, a da Grad treba biti taj koji će im to omogućiti opet sukladno pravima i propisima.

A na pitanje smatraju li da je Zagreb 8. svibnja 1945. "oslobođen ili okupiran", Rimac Bilušić je poručila da za njih početak hrvatske domovine i zapravo njezino oslobođenje počiva u Domovinskom ratu te da žele slijediti stope Stjepana Radića, a ne nekih drugih sustava.