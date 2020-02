Dražen Jelenić, glavni državni odvjetnik dao je ostavku, a Vlada Saboru danas predložila da ga razriješi. No nije tu kraj problemima. Pitanje je kada će Sabor razriješiti dosadašnjeg i imenovati novog državnog odvjetnika.

Ostaje li nakon ostavke na mjesto šefa DORH-a Dražen Jelenić ostati u toj državnoj instituciji zna reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak, koji prati razvoj događaja oko Jelenićeve ostavke.

"Ostaje u DORH-u i to kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika sa svim ovlastima. Vlada ga je razriješila uz naglasak da Jelenić nije napravio nešto nezakonito niti imao greške u radu. Radi se o situaciji da članstvo u takvoj organizaciji koja je tajna, čiji su članovi tajni, nije prihvatljivo vezano za posao koji on obavlja, Novog glavnog državnog odvjetnika mogli bi dobiti za najranije dva mjeseca", kaže Jarak.

Objasnio je kakva je i daljnja procedura.

"Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naglasio je važnu novost u proceduri, a to je javni poziv koji će omogućiti kandidatima koji ispunjavaju uvjete da se sami jave. Dosad je glavnog državnog odvjetnika birala Vlada. U roku od 30 dana državno odvjetničko vijeće raspisat će poziv. Nakon toga Državno odvjetničko vijeće imena kandidata koji zadovoljavaju uvjete šalje Vladi, Vlada šalje Saboru i saborskom Odboru za pravosuđe te to tada ide na plenarnu sjednicu na kojoj se treba potvrditi novi glavni državni odvjetnik. Sve je više onih koji smatraju da sigurnosne provjere trebaju biti češće i raditi se svake godine jer se u godinu dana pouno toga može promijeniti. Od imovinske kartice do članstva u nekoj Udruzi", pojašnjava Jarak.