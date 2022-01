Kazališna družina KUFER počinje s realizacijom projekta "Mentalno zdravlje kao kreativni proces: dramske radionice s mladima“ u suradnji s partnerima SPID-om, BoliMe i KunstTeatrom.

Program dramskih radionica trajat će godinu dana kroz pet zasebnih ciklusa, s pet različitih dramskih pisaca, psihologom, redateljem i profesionalnim glumcima. Namijenjen je mladima u dobi od 18 do 25 godina, radionice su besplatne, broj polaznika je ograničen,a prijavljuje se putem linka za prijavu, dostupnog na stranici mzkp.hr.

Više informacija o projektu moguće je doznati na poveznici www.mzkp.hr ili dolaskom u predvorje Studentskog centra u Zagrebu 18. siječnja 2022. od 12 do 14 sati, na pop up promociju projekta.

Radionice se u cijelosti održavaju online, dva puta tjedno u večernjem terminu. Svaki pojedinačni radionički proces traje dva mjeseca, a kroz taj dvomjesečni ciklus polaznike vodi redatelj i dramaturg Ivan Penović uz još jednog suvremenog dramskog autora i dvoje glumaca te uz stručnu podršku psihologa i gestalt psihoterapeuta Mihaela Kozine. Dramski pisci Ivana Vuković, Ivor Martinić, Nikolina Rafaj, Ivana Đula i Anita Čeko svakog će polaznika uputiti u kreativni proces dramskog pisanja, pružiti alate za kreiranje dramskog lika i naučiti kako vlastite dvojbe, razmišljanja i emocije prenijeti na papir i pretvoriti u scensku situaciju ili novi dramski tekst. Fokus radionice bit će na vježbama dramskog pisanja i na analizi predloška.

Na radionicama se traži stolica više! Ruše predrasude i stereotipe, a pritom se originalno umjetnički izražavaju i brinu o okolišu

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu i Aktivna Hrvatska pozivaju na radionicu

Kako navodi organizator, u sigurnom okruženju i uz stručnu umjetničku i psihološku pomoć polaznici će proći dvostruki proces – rastvaranje polazišnog teksta, predloška ili ideje te stvaranje novog teksta na temelju vlastitog iskustva. Scensko postavljanje novonastalog teksta u formi je koncertnog čitanja u kojem sudjeluju dva glumca i redatelj, a tekst se postavlja na sceni KunstTeatra.

Polaznici se mogu prijaviti na jedan od ciklusa radionica:

1. ciklus – od 1. veljače do 12. ožujka 2022. (Ivana Vuković)

2. ciklus – od 29. ožujka do 29. svibnja 2022. (Ivor Martinić)

3. ciklus – od 31. svibnja do 9. srpnja 2022. (Nikolina Rafaj)

4. ciklus – od 16. kolovoza do 24. rujna 2022. (Ivana Đula)

5. ciklus – od 4. listopada do 12. studenog 2022. (Anita Čeko)

Osim na dramskim radionicama, polaznici će imati priliku sudjelovati i u tri participativne tribine „PRIČAMO x mzkp.hr“ koje će voditi stručnjaci iz područja mentalnog zdravlja mladih.

Tribine će se održati online 22. siječnja, 26. svibnja i 27. rujna 2022. u 19 sati, a moderator tribina mladi je glumac Adrian Pezdirc, ujedno i jedan od osnivača inicijative BoliMe. Na prvoj tribini 22. siječnja 2022. gost je psihijatar Hrvoje Handl. Prijave na tribine dostupne su na istoj poveznici, a na njima mogu sudjelovati baš svi.



Prijave na radionice i tribine otvorene su od 15. siječnja 2022.