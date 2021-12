Zagrebačka policija imala je intervenciju u Studentskom domu Stjepan Radić u Zagrebu.

Policija je sinoć intervenirala u Studentskom domu Stjepan Radić u Zagrebu. Dobili su dojavu da su Bad Blue Boysi upali u dom i u nekoliko paviljona napali studente.

Navodno je razlog incidenta pobjeda Hajduka nad Dinamom u sinoćnjoj utakmici na Maksimiru.

Evo što je za DNEVNIK.hr rekao jedan od napadnutih, koji je želio ostati anoniman:

"Napala su me dvojica Boysa ispred paviljona. Nas je bilo dvoje, ničim izazvani su me napali. Prvo su nas pratili dok smo im govorili da odu, to je preraslo u naguravanje, zatim u triske, nakon čega sam otišao po policiju", rekao nam je jedan od studenata koji živi u domu.

Jutarnji list piše da su se BBB-ovci okupili kod Savskog mosta i upali u paviljon broj 6. Uhićeno je više ljudi, a policija je navodno imala dojavu da bi se u domu ovako nešto moglo dogoditi. Studenti tvrde da je uhićeno između 10 i 15 osoba.