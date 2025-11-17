Drama na sudu: Naređena hitna evakuacija, doznajemo o čemu se radi

Jutros prava drama na Županijskom sudu u Splitu.

Uoči jutrošnji ročišta na splitskom sudu, policajci su izdali obavijest za hitnom evakuacijom djelatnika i svih posjetitelja suda.

"Jutros oko 8:50 zaprimljena je dojava da je postavljena eksplozivna naprava u prostorijama Županijskog suda u Splitu nakon čega su odmah upućeni policijski službenici na mjesto događaja. Evakuirani su svi zaposlenici i stranke te slijedi proteuksplozivni pregled", potvrdili su iz splitske policije za DNEVNIK.hr.

Na sudu se u 9 sati trebalo održati ročište na suđenju narkobosu Nenadu Petraku i drugima optuženima u ovom slučaju.

Četrdesetpetogodišnjeg Petraka tereti se da je bio čelna osoba zločinačke organizacije koja je krijumčarila tone kokaina i marihuane te zaradila desetke milijuna eura.

Petrak je temeljen crvene Interpolove tjeralice 2023. godine uhićen u Turskoj, a tada je turski ministar unutarnjih poslova Ali Yerlikaya objavio kako je Petrakov kartel slao drogu iz Južne Amerike u Europu, gdje ju je i distribuirao.

Objavljena je i dramatična snimka uhićenja.