Drama na nebu iznad Hrvatske: Zbog magle nisu mogli sletjeti, a drugi najbliži aerodrom pogodio je potres

Prava drama odvijala se u srijedu navečer na nebu iznad Hrvatske. Zrakoplov Croatia Airlinesa koji je iz Londona trebao sletjeti u Zagreb, neposredno prije slijetanja u zagrebačku zračnu luku naišao je na niz problema koji su zahtijevali žurnu promjenu plana leta.

Posada Airbusa A319 dolaskom u zonu zagrebačke zračne luke, dobila je žurnu obavijest Low Visibility Procedures (LVP), koja označava smanjenu vidljivost zbog guste magle. Kako doznaje Avio Radar, na letu su bila dva kapetana, no kopilot nije bio ovlašten za operacije u ovakvim uvjetima na toj poziciji. Zrakoplov je tako u 20:40, dok je lebdio iznad Zagreba, krenuo u traženje alternativnog rješenja za slijetanje.

Prvo moguće odredište bio je Split no to je brzo postalo neizvedivo, zbog potresa koji je pogodio to područje, što je zahtijevalo dodatne sigurnosne preglede staze. Posada je zbog toga bila primorala na dodatnu prilagodbu plana leta.

Dok su putnici na nebu iznad Zagreba obavijenog maglom nestrpljivo čekali slijetanje, zrakoplov je konačno preusmjeren prema Dubrovniku, gdje je sigurno prizemljen u 21:40 po lokalnom vremenu.