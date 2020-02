Filipu Zavadlavu, osumnjičenom za trostruko ubojstvu u Splitu, počela su na splitski Županijski sud stizati pisma podrške, a sva dosad pristigla uputile su - žene.

Tridesetak pisama potpore stiglo je dosad na splitski Županijski sud. Sva su upućena 25-godišnjem Filipu Zavadlavu, osumnjičenom za brutalno trostruko ubojstvo u Splitu. I sva su napisale žene.

Zavadlav se trenutačno nalazi na vještačenju u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Pisma splitskom ubojici šalju žene iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz svijeta. Tako se među pismima žena iz Rijeke, Zagreba, Đakova ili Osijeka našlo i ono poslano iz Sydneyja, piše Slobodna Dalmacija.

Gotovo sva počinju s: "Dragi Filipe...", a u njima mu žene crtaju srca, pišu da nije sam, daju mu bezrezervnu podršku, bodre ga da izdrži, govore mu kako se sve nepravedno prelomilo preko njega, nadaju se da će i on njima pisati, obećavaju mu da će ga zauvijek čekati i izražavaju nadu da će jednog dana zajedno uživati na slobodi, piše Slobodna Dalmacija.

Pisma uglavnom šalju u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj i u Vrapče, a uprave ih potom prosljeđuju splitskom sudu jer sudac istrage mora dati odobrenje da ih se može proslijediti Zavadlavu.

Dosad je zaprimljen i zahtjev jedne žene za posjet Zavadlavu, no on je odbijen. Prema zakonu, zatvorenicima u istražnom zatvoru i osobama u prekršajnom zadržavanju u posjet mogu doći članovi obitelji, ali i druge osobe kojima to dopusti sudac istrage ili predsjednik sudskog vijeća. No da bi zatvorenika posjetila osoba koju ne poznaje, prvi je uvjet da on sam zatraži taj posjet, a potom o svemu odlučuje sudac.