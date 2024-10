Vlada uskače poslodavcima zbog dizanja minimalne plaće: Ovo su mjere pomoći

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak u uvodu sjednice Vlade da je odlučeno da se iznos minimalne brutoplaće od iduće godine podigne za 130 eura - na 970 eura. Porast će i studentska satnica na 6,06 eura, a najavljene su i kompenzacijske mjere za poslodavce kako bi se održala njihova ekonomska aktivnost i sačuvala radna mjesta.



Kako je istaknuo, Vlada odluku o minimalnoj plaći donosi tijekom listopada kako bi svi poslovni subjekti mogli pravovremeno planirati svoje aktivnosti.

"Dakle, ukupno je to oko 15 posto više nego što je to bilo dosad. Na ovaj način pomažemo onoj skupini ljudi koji su u poziciji da primaju minimalne plaće", istaknuo je Plenković te podjsetio da je ukupan rast minimalne plaće s ovim povećanjem, od 2016. do danas iznosio 134 posto, a minimalna plaća podignuta je s 414 na 970 eura. Takvim povećanjem, naveo je od 1. siječnja minimalne plaće bit će na razini 54 posto prosječne plaće i 63 posto medijalne plaće.

Rast minimalne plaće automatski diže i studentsku satnicu s 5,25 na 6,06 eura, a o tome će posebnu odluku donijeti ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, najavio je Plenković.

Najavio je i da, u nastojanju da se osigura da oni poslodavci koji svojim radnicima i zaposlenicima isplaćuju minimalnu plaću, budu u poziciji da mogu kroz svoje financijske planove zadržati i radna mjesta i svoju ekonomsku aktivnost, Vlada predviđa i određene kompenzacijske mjere, koje će se realizirati putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

"Zadužili smo Hrvatski zavod za zapošljavanje da donese kompenzacijske mjere za zadržavanje radnih mjesta i to upravo onim poslodavcima koji imaju visok udio radnika na minimalnoj plaći i to na način da, primjerice u prerađivačkoj industriji, koja je jedna od onih gdje su plaće, između ostaloga, minimalne, da HZZ u prva tri mjeseca 2025. godine nadoknadi razliku rasta minimalne plaće za 2025. temeljem Uredbe o minimalnoj plaći. Dakle, na prva tri mjeseca oni koji podnesu zahtjevu putem HZZ-a, imat će naknadu te razlike sa sadašnjih 840 na 970 eura kako bi njihova aktivnost mogla neometano teći", kazao je Plenković.

Također, dodao je, za svakog radnika koji trenutno prima minimalnu plaću, poslodavac će moći zatražiti kompenzaciju za razliku između trenutnog i budućeg iznosa minimalne plaće, što je ukupno 390 eura po radniku.

O tome će, najavio je, detaljnije razgovarati sa socijalnim partnerima, a predviđaju se i još neke druge kompenzacijske mjere poput plaćanja do jednog dana radnoga u tjednu i troškova usavršavanja i prekvalifikacije, koje su također zamišljene u okviru kompenzaciji mjera.

Pročitajte i ovo novi projekt Tomašević: "Ovo se najavljivalo 25 godina i jako sam ponosan što danas napokon počinje"

Pročitajte i ovo Rat na drugom kontinentu Još jedna zemlja zaprijetila: "I mi šaljemo vojnike i obavještajce u Ukrajinu"