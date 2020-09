Novi detalji u pravnom dijelu raspleta - dok istražitelji još uvijek slažu mozaik najnovije korupcijske afere Janaf, skrštenih ruku ne sjedi ni nedavno smijenjeni šef te kompanije. Dragan Kovačević iz Remetinca s odvjetnikom dogovara taktiku i najavljuje pravnu bitku.

Za Dragana Kovačevića u Janafu više nema mjesta. Nema pravo na otpremninu, ali ni povratak na drugu funkciju, poput one savjetničke, unutar kompanije. Sa svim detaljima izvanrednog raskida ugovora kojeg je Kovačević potpisao u veljači - njegov odvjetnik tek se bavi. I već najavljuje pravne korake.

"Otprilike mogu procjeniti nekakvu težinu i najvjerojatnije ću ja savjetovati da se ide u proceduru koja prethodi tužbi, dakle, zahtjev za zaštitu prava. Svatko od nas, kad dobije otkaz u situaciji, kad smatra da ga nije trebao dobiti - on će poduzeti sve što mu zakon dopušta, to nije on se želi vratiti - on ima pravo da to radi!", kazao je odvjetnik Dragana Kovačevića Ivo Farčić.

Nije moguće aktivirati klauzulu

Za ministra gospodarstva i održivog razvoja Tomislava Ćorića nema dvojbe. Vlada je predložila Nadzornom odboru Janafa da ga se smijeni i uskratila mu još jedan mandat.

"Pretpostavljam da u tom ugovoru, kao i ugovorima većine menadžera postoji klauzula - ukoliko je rad bio na štetu kompanije i štetio ugledu kompanije da jednostavno nije moguće aktivirati tu klauzulu", objasnio je Ćorić.

Kad je riječ o Kovačeviću iz Janafa za Dnevnik Nove TV poručuju: "Nadzorni odbor JANAF-a d.d. utvrdio je da je predsjednik Uprave postupao protivno odredbama sklopljenog Ugovora o radu, čime su ostvareni uvjeti za raskid predmetnog ugovora uz gubitak svih prava odnosno povlastica koje iz istoga proizlaze".

Prikupljaju se dokazi u slučaju

Zakopčani danas i istražitelji koji prikupljaju dokaze najnovijeg korupcijskog slučaja. Istodobno, i tužiteljstvo i policija vode svoju istragu i traže krticu: je li i tko unutar njihovih redova odao službene tajne u ovom slučaju pa i dojavio glavnim akterima da ih se prati.

Na spomenutim adresama poručuju da nisu oni dijelili podatke u javnost. No, zna li se tko sve smije znati za tajne mjere, jasno je da u operaciju nije uključen velik krug osoba.

"Kad se 10 mjeseci to provodi moguće je da 15 ljudi to može znati", objašnjava odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer.

USKOK predlaže da se krene s poduzimanjem posebnih dokaznih radnji. Nije isključeno da o tome izvijeste i glavnog državnog odvjetnika.

"Možemo govoriti o problemu"

O svojim potezima obavještavaju suca istrage, koji i izdaje nalog da se to provede. Pritom sve pomno bilježi i sudski zapisničar. U cijelu priču uključena je i policija i njihova služba za kriminalističke poslove. Provide akciju, zajedno sa svojim službama - ovlaštenima za snimanje i praćenje.

"Mogu reći da je odgovornost na državi i neka to država riješi", rekao je odvjetnik Dragana Kovačevića Ivo Farčić.

"Ako to već postaje problem za ovo društvo, a možemo govoriti o problemu, onda bi netko trebao sustavno pratiti!", smatra odvjetnik i bivši ravnatelj USKOK-a Željko Žganjer.

Bivši ravnatelj USKOK-a smatra da protagonisti afere mogu i izvan sustava doznati da im se sprema uhićenje.

"Blokirani račun, znate, ako znam da sam u nekim zonama, vrlo brzo ću tu činjenicu dovesti u vezu s nekim aktivnostima koje sam poduzimao prije toga, a nisu baš čiste!", navodi Žganjer.

SOA može provesti nadzor

I SOA može provesti nadzor, ne kompanije već određenih osoba - posumnjaju li da su korumpirane i štete nacionalnoj sigurnosti. Njihove mjere odobrava Vrhovni sud. O tome izvještavaju tužitelje i policiju. Ali to nije dokaz na sudu!

Istobno s ovim slučajem u kojem je niz nepoznanica u Hrvatsku krajem tjedna stiže američki državni tajnik Mike Pompeo. LNG terminal na Krku u američkom je fokusu kao točka transfera njihovog ukapljenog plina u Europu.

"S obzirom da su one vrlo često na razini SAD - Hrvatska, bile usmjerene na pitanje energetske neovisnosti i tih pravaca - biti i LNG Hrvatska", ističe ministar Ćorić.

O projektu je progovorio i predsjednik RH Zoran Milanović. "Nije loše imati tu alternativu dakle i mogućnost opskrbe u slučaju da drugi pravci ne funkcioniraju, ali tu će što se tiče plina uvijek i svakako biti Rusija u određenoj mjeri. Neki naši domaći izvori koji su, nažalost, sve manji i sve slabije se ekspatiraju, a u nekom razdoblju su bili 50%", objasnio je Milanović.

Uloga razriješenog predsjednika Janafove Uprave u svemu bi se tek mogla rasvijetliti.

