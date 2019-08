Vlada je obećala jamstva riječkom škveru, novac riječkoj bolnici, novac mladima za stanove, te malo manje novca liječnicima, medicinskim tehničarima, i drugim javnim djelatnicima, za povećanje plaća. No, o povećanju plaća tek će se dogovarati - nakon godišnjih odmora.

Hrvatska liječnička komora je vrlo oštro reagirala. Kažu da je takav odnos Vlade prema zdravstvu nedopustiv, a pogotovo prema liječnicima koji su nositelji tog sustava. O ovoj temi razgovarali smo s dr. Ivanom Šmit, dopredsjednicom HLK-a.

Razmišljaju li i liječnici možda o štrajku?

Nažalost liječnički sindikat nije u mogućnosti kao reprezentativni sindikat liječnika zbog zakonskih odredbi organizirati štrajk. Međutim, postoji šansa da ukoliko ga bilo koji drugi reprezentativni sindikat u zdravstvu organizira, da mu se liječnici pridruže. Teoretski je moguće da sudjelujemo u štrajku. Ali organizirati ga sami, nažalost, ne možemo.

Vi čak ne morate ni štrajkati, dovoljno je da odlučite raditi po zakonu.

Točno tako. Imamo drugih oružja u rukama, uvjetno rečeno, za prisiljavanje Vlade da konačno ispoštuje neki od ranijih dugogodišnjih dogovora, odnosno obećanja koja na žalost do sada nisu ispunjena, da će se riješiti naše mogućnost da pregovaramo o vlastitim radnim pravima, a da to ne čine umjesto nas sindikati koji su reprezentativni, ali koji s nama ne dijele našu profesionalnu odgovornost. Postoji šansa da liječnici potpišu da neće raditi dulje od 48 sati i da kompletan zdravstveni sustav koji zapravo počiva na radu liječnika i prekovremenim satima padne u vodu. Za tako nešto trebalo bi po procjenama par dana i zapravo ne možete pokriti sustav jer on počiva godišnje na minimalno tri i pol milijuna prekovremenih sati liječnika.

Vlada pozvana na žurno rješavanje problema liječničkih plaća: ''Stanje s kadrovima u zdravstvu svakim danom sve teže''

Sindikati u zdravstvu bijesni: ''Ovo je prevara stoljeća! Dobili smo dobru šamarčinu, ovakvu psinu nismo očekivali"

Što bi liječnike zadovoljilo, koje bi bilo rješenje vašeg problema, je li bi to bio zakon koji bi uređivao plaće liječnika?

Svi skupa smo zapravo već umorni od ove maratonske utrke za zakonom o reprezentativnosti za koji smo pomalo i sami svjesni da nikada neće biti u našu korist, odnosno mi nećemo dobiti pravo da pregovaramo o kolektivnom ugovoru kao što do sada nismo uspjeli. Tako da će HLK u fokus svog interesa u bliskoj budućnosti stavljati Zakon o plaćama liječnika, po uzoru na Zakon o plaćama sudaca, odnosno Kolektivni ugovor, gdje bi liječnici svoja radna prava izdvojili iz ostale mase zaposlenika iz zdravstva i pregovarali o svojim radnim pravima, odnosno o radnim uvjetima i poslovanju izdvojeno iz mase radnika u zdravstvenom sustavu.

Iznenađuje li vas ovakav odnos države prema liječnicima? Znamo da svakodnevno odlaze u inozemstvo.

Za razumjeti je situaciju s obzirom na to da smo u zadnje vrijeme bili dosta pasivni i nismo potezali nekakve radikalnije mjere. Međutim, na terenu je situacija kritična. Ljudima je stvarno pregorjelo. Više ne vide apsolutno nikakav smisao u teškim obećanjima koja dolaze iz vladajuće strukture, jer se ona na žalost ne obistine. Ljudi sve više realiziraju svoje prijetnje i odlaze van. Najnovija situacija sad je da su dva mlada bračna para, koja su procijenila da im život i rad u hrvatskom zdravstvenom sustavu, više ne pruža nikakve profesionalne niti bilo kakve moralne, materijalne satisfakcije i odlučili su svoju profesionalnu sudbinu nastavoiti u zemljama EU, konkretno u Švedskoj.

