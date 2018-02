Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago doznaje da Vlada planira izmijeniti Lex Agrokor. Da joj se ne dogodi ''slučaj Ramljak'', Vlada će u zakonu regulirati mogući sukob interesa.

Novi izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško od Sabora je dobio pozivnicu da odmah nakon Uskrsa saborskim zastupnicima podnese izvješće o radu.

Markov trg je napustio, ali ga s Markova trga neće pustiti na miru. "On je puno ovisniji od Plenkovića nego što je to bio Ramljak. Ramljak je bio dio istog društva, a gospodin koji je angažiran od njih mora odraditi Ramjakov posao", smatra SDP-ov Gordan Maras.

Za spašavanje Agrokora ima 137 dana sada kao prvi čovjek, a do jučer kao suradnik Ante Ramljaka.

"Mogu reći da je to novi čovjek iz istog društva", komentirao je zastupnik Ivan Lovrinović. Peruško neće imati razumijevanje oporbe. Pitanje je hoće li uz njega biti Martina Dalić kao uz Antu Ramljaka.

"Plenković je odlučio žrtvovati Ramljaka da sve ostane isto. Da spasi Martinu Dalić", smatra Maras.

Da se vladajućima ne dogodi novi slučaj Ramljak, po hitnoj proceduri mijenjaju Lex Agrokor. "Da se nikada ne ponovi sukob interesa od nekoliko mjeseci, a to je da ljudi koji budu izabrani za povjerneika i zamjenika ne mogu raditi sa svojim prijateljskim ili povezanim društvima. Kako će to točno pisati, to će napisati Ministstavo uprave", istaknuo je HSLS-ov Darinko Kosor.

Zakon bi trebao biti usvojen u roku mjesec dana, a do tada povjerenik mora formirati novo vjerovničko vijeće. Taj rok istječe krajem tjedna. U cijelu priču vraća se i najveći kreditor Agrokora prije kraha - Sberbank.

Ako i sve to posloži, pomiri nepomirljivo, čeka ga prvo saslušanje pred saborskim zastupnicima. "Odmah nakon Uskrsa eksluzivno najavljujem da će povjernik i zamjenik biti pozvani i da podnesu što su učinili u svojih mjesec dana", poručio je Kosor.

Uz Ramljaka je bila Martina Dalić, a hoće li i tko biti uz Fabrisa Peruška, još se ne zna.