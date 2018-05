Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago komentirao je ostavku potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić koja je u ponedjeljak podnijela ostavku zbog afere Hotmail i hoće li to imati utjecaja na nagodbu te odnose u HDZ-u.

Mislave, odlaskom potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić ostaje li premijer Andrej Plenković usamljen u obrani projekta lex Agrokor?

"Martina Dalić mu je bila zadnja brana... U kritikama oporbe, svih ekonomskih analitičara, pravnika... U smislu da ovaj zakon državi možda nije trabao. On je sad na brisanom prostoru. On je sam, nema velikog saveznika u Vladi. Martina Dalić mu je bila desna ruka u Banskim dvorima, osoba od, rekao bih, najvećeg povjerenja, s obzirom na posao koji je dobivala i čini mi se da je ona spadala u taj prvi krug i ima jedan faktor - on ne zna zapravo do kud će to dalje ići. On je danas prozvan od oporbe, danas se već traži njegova glava. Nitko u HDZ-u, kada razgovarate s tim ljudima, ne može predvidjeti koliko tih mailova ima, koliko su ubitačni i tko je iduća politička žrtva".

Vidjeli smo, premijeru je žao, opravdava sve što je učinjeno, čak i odabir tzv. skupine Borg. Je li to ipak prerizično za političara?

"On je nedavno rekao da je uložio cijeli svoj politički kredo u lex Agrokor i u ovu cijelu priču. S obzirom da je to rekao i da se tako ponašao, ja bih rekao da je hazarderski, za njega koji se smatra opreznim u izjavama, ne izletava. Zadnjih se dana vidi da malo gubi živce. Očito je to i njemu već nesigurna situacija. S druge par strane, predao je to Martini Dalić da radi. Ona je tipični tehnomenadžer. Ona to gleda poslovnim jezikom, oni funkcioniraju tako da, kako kaže premijer, možda se neke stvari nisu trebale transparentno raditi, ali ti kad radiš u državi, javni posao, a ovo je javni posao par excellence, potpredsjednica Vlade je tvrdila da je to reforma svih reformi, onda ga radi javno, a ne po niskoprofilnim restoranima".

Koliko je Martina Dalić premijeru olakšala ili otežala poziciju?



"Olakšala mu je kod partnera. Kao što ste vidjeli, kod Ivana Vrdoljaka, Milorada Pupovca, Darinka Kosora... On ima jedini problem, pravi, stvarni problem, a to je njegov HDZ. Oni su najveća opasnost za njegov politički opstanak i u HDZ-u i hrvatskoj državi kao predsjednika Vlade".

Je li nagodba upitna sada kada više nema potpredsjednice Dalić?

"Mislim da nije upitna i da će se svi ovi veliki igrači, ruske banke i financijski sektor, dogovoriti. Sad imaju dovoljan broj glasova i njima je u interesu da se ta priča što prije zatvori, jer oni žele biti vlasnici i na taj način početi kontrolirati Agrokor. Neki od njih će onda, vrlo vjerojatno, početi razmišljati što i na koji način za godinu-dvije, prodati cijelu tvrtku nekom velikom lancu ili prodavati dijelove "zlatnih koka". Mislim da je u Vladi izdramatizirano to da ako Martina Dalić padne nema nagodbe. Oni su sve pripremili. Tako su govorili "ako ode g. Ramljak neće biti nagodbe", pa vidimo da je nagodba dovedena do kraja".

Treba li se budući ministar ili ministrica gospodarstva veseliti novom poslu?



"Ja bih, da parafraziram Martinu Dalić, išao zapaliti svjeću na Kamenita vrata kad bi mi se to ponudilo, s obzirom da dolazite na kraj te nagodbe. To je tempirana bomba. Imate brodogradnju - ako se to do srpnja ne riješi nama, poreznim obveznicima, na naplatu dolazi javni dug. Petrokemija - pola Kutine bi bilo zavijeno u crno kada bi se ona zatvorila. Pa Rafinerija Sisak. Martina Dalić je sve to radila, vodila i dovela neke stvari do kraja. Sad ta osoba koja dođe, praktički kao da si bačen padobranom i tražiš rješenje, a ne možeš ga naći".

