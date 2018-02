Gorski kotar i ovu je noć na udaru snijega i olujnog vjetra. Nanosi se i dalje gomilaju i stvaraju velike probleme mještanima. Prema najavama, ni sutra neće biti puno bolje. Gorani, iako navikli na oštre zime i hladnoću, ovakav udar, kažu, ne pamte već godinama.

Čabar u noći s ponedjeljka na utorak mjeri -17 stupnjeva, a s olujnim vjetrom, osjet hladnoće je i puno veći. Vrlo teška situacija je i na području Ravne Gore odakle se javio reporter Nove TV Marko Balen, koji je razgovarao i s načelnikom općine Ravna Gora Mišelom Šćukom.

"Naučili smo na muke, ali aludiramo na sve institucije RH da nas uzmu u obzir, jer ovdje je problem živjeti. Ovim nevremenom smo dokazali da je to veliki problem za nas Gorane. Mi govorimo da možemo, no došlo je do kraja i moramo reći da ne možemo i tražimo pomoć i naše države i županije", ističe Šćuka.

"Ako to nećemo napraviti, onda za jedno 20 godina možemo napraviti točku na 'i' i zatvoriti Gorski Kotar", dodao je Šćuka.

Velike količine snijega su i veliki proračunski minus za sve općine i gradove Gorskog Kotara, a s tim se slaže i naš sugovornik.

"Na naše slabe proračune, to je velik udar. ne znam hoćemo li moći izdržati", naglašava Šćuka.

U ponedjeljak je aktiviran i stožer civilne zaštite općine Ravna Gora te DVD-i, dodaje Šćuka. "Uprkos tome, vidjeli smo da nećemo moći izaći na kraj s problemima, s nevremenom te smo se obratili županiji i DUZS-u, gdje su nam omogućili 10 ljudi, koje su poslali iz Rijeke", kaže Šćuka.