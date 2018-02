Policija je još jednom vozače upozorila na oprez u prometu u zimskim uvjetima te podsjetila da ne pridržavanje pravila za posljedicu može imati visoke kazne. Vojska je ponovno na terenu i pomaže snijegom najugroženijim područjima.

Najvažnije informacije:

- Snijeg je prekrio veći dio Hrvatske, što uz iznimno niske temperature dovodi do teškoća u prometu, otežava opskrbu građana, a jak vjetar znatno povećaja osjećaj hladnoće.

- U velikom dijelu Hrvatske u ponedjeljak vladaju "debeli" minusi. Najniža temperatura u 6 sati ujutro izmjerena je na Zavižanu, -20 stupnjeva.

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od velikih hladnoća. Zbog ekstremnih zimskih uvjeta Ministarstvo za demografiju osiguralo je dodatne kapacitete za sve beskućnike na području države.

- Ponovno je angažirana vojska te pružaju pomoć stanovnicima Delnica, Saborskog, Gračaca, Donjeg Lapca i Sv. Roka

- Snijeg i dalje otežava vožnju u Lici, Gorskom kotaru te dijelu Dalmacije. HAK upozorava vozače da vožnju prilagode uvjetima na cesti.

- Idućih će dana na kopnu i dalje biti hladno, osobito sredinom tjedna, kada će se uz postupno razvedravanje temperatura još više sniziti.

20:42 Reporterka Nove TV Sofija Preljvukić javila se iz Splita te kazala kako u Dalmaciji nema nikakvih problema zbog hladnoće i snijega koji je danas zabijelio gradove na moru. U Tisnom na otoku Murteru smrznulo se more, a u Betini bura je potpopila brodicu. U Sinju je Crveni križ uspio nagovoriti dvije beskućnice da prespavaju kod njih, a ne u improviziranom skloništu u razrušenoj bivšoj vojarni.

20:25 Danas je u Zagrebu pune ruke posla imala Klinika za traumatologiju. Dr. Mario Malović kazao je kako građani starije dobi uglavnom slušaju upozorenja i ne izlaze kad su ovako niske temperature, no problema imaju s onima mlađim, između 20 i 50 godina. Zagrebačka zimska služba naglašava kako su ceste u glavnom gradu prohodne i čiste, no neki tramvaji ostali su bez električne energije, a niske temperature uzrokovale su i kvarove pojedinih autobusa.

Reporterka Nove TV Valentina Baus razgovarala je s dr. Slavenom Babićem iz Traume, koji je kazao kako je zbog snijega i leda dosad ondje završilo 80 pacijenata te da imaju pojačani priljev, odnosno veći no u normalnim danima. "Kada čovjek padne, imamo obrambeni mehanizam i pružamo ruke, pa najčešće stradavaju ručni zglobovi, lakat i rame, a ako je intenzitet pada jači, stradavaju i donji ekstremiteti, odnosno kuk, koljeno, potkoljenica. Ako je došlo do izravnog pada na leđa, može stradati i kralježnica."

Istaknuo je kako je najopasnija ledena kiša, jer se za takvog vremena događa najviše padova. "Ljudi se moraju prilagoditi situaciji i ostati kod kuće. Ako već izađete, gledajte kuda hodate."

Slaven Babić, dr. med., spec. opće kirurgije (Foto: Dnevnik.hr)

19:49 Iz Dubrovačko-neretvanske županije izvijestili su kako su u dijelovima Neretve, na Pelješcu te dijelovima Korčule i Konavala proglašeni zimski uvjeti.

19:45 "Ja sam visok oko 1,75, a ovaj zapuh iza mene visok je više od dva i pol metra", kazao je reporter Nove TV Marko Balen koji se javio s lica mjesta, iz Ravne Gore. "Snijeg ne bi stvarao tolike probleme Goranima da ne puše jak, na udare i olujni vjetar, pa je osjećaj hladnoće barem oko -25 stupnjeva." Dodao je kako zasad sve funkcionira, ali nastave u školama neće biti u većini općina i gradova ni u utorak, zbog opasnosti da se djeci ne dogodi nešto na putu do škole.

19:37 Civilna zaštita izašla je na teren u Ravnoj Gori, gdje je škola zatrpana. Marko Boras Mandić iz Civilne zaštite kazao je kako snijeg svojom težinom prijeti da napravi štetu objektima.

19:25 Davorka Likert iz Starog Laza kazala je u Dnevniku Nove TV kako su nanosi snijega "dopirali skoro do krova". U pomoć su građanima pritekli i goranski vatrogasci. Mišel Šćuka, načelnik Ravne Gore, kazao je: "Temperatura je -16, mislim da to nikako nije normalno vrijeme".

18:08 Snijeg je zabijelio i otok Hvar, javljaju naši čitatelji. Sivilo i snježna mećava nesvakidašnji su prizor za hvarsku rivu.

17:18 Poslali smo upit i HEP-TOPLINARSTVU te oni uvjeravaju da problema s opskrbom toplinske energije neće biti.

"HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. je spremno dočekalo zahlađenje, redovito prati sve parametre bitne za funkcioniranje toplinskog sustava i trenutno bez poteškoća opskrbljuje krajnje kupce toplinskom energijom u dnevnom i noćnom režimu rada.

Naime, HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. obavlja isporuku toplinske energije u dnevnom režimu rada, koji traje od 6 sati do 22 sata i u noćnom režimu rada, koji traje od 22 sata do 6 sati.

U razdoblju ogrjevne sezone HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. je u dnevnom režimu rada dužno osigurati onu količinu toplinske energije kojom se postižu projektirane temperature zraka prostorija krajnjih kupaca prema tehničkim propisima, a u noćnom režimu rada dužno je osigurati količinu toplinske energije kojom se u prostorijama krajnjih kupaca može postići prosječna temperatura viša od 15 °C ± 1 °C. Automatskom regulacijom grijanja u toplinskim podstanicama zgrada osigurano je da temperatura unutar prostora krajnjih kupaca ne padne ispod navedenih vrijednosti", pojasnili su u pisanom odgovoru.

17:12 Snijeg gotovo cijeli dan pada i u Zagrebu. 264 ekipe zagrebačke zimske službe su u stanju pripravnosti. U Masarikovoj ulici pukla je vodovodna cijev, a tijekom jutra neki su tramvaji ostali bez električne energije. Zbog snijega i poledice u klinici za traumatologiju cijelog dana stižu pacijenti. Čak polovica od pregledanih pacijenata došla je s ozljedama zbog padova na snijegu i ledu. Liječnici stoga upozoravaju da se pripazi pri izlasku iz kuća i stanova, te se nosi čvrsta, kvalitetna obuća.

"Unatoč oborinama koje konstantno padaju ceste u Zagrebu su prohodne, očišćene i sigurne za promet. Sve ekipe zimske službe su u stanju pripravnosti, ceste su preventivno posute posipnim materijalom kojeg imamo dovoljno i za nadolazeće razdoblje tako da nema straha za naše sugrađane", kaže Vlado Suša, glasnogovornik Zagrebačkih cesta.

17:08 Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke za zaštitu od velikih hladnoća. Treba izjegavati izlazak rano ujutro, kao i konzumaciju alkohola i kofeina. Uz obaveznu odjeću poput šala, kape i rukavica, trebaju se ograničiti sve vanjske aktivnosti koje mogu izazvati ubrzano disanje. Ako se nakon dugog boravka na otvorenom prostoru pojavi drhtavica, to je znak da se hitno trebate vratiti u zatvoreni prostor. Iz Zavoda naglašavaju da hladnoće mogu posebno utjecati na kronične bolesnike, djecu i starije ljudi.

Beskućnicima je, vjerojatno, najteže. Zbog ekstremnih zimskih uvjeta Ministarstvo za demografiju osiguralo je dodatne kapacitete za sve beskućnike na području države. Za privremeni smještaj i druge usluge osobe koje nemaju adekvatan smještaj ili si ga ne mogu priuštiti mogu se obratiti domovima za odrasle, prenoćištima i skloništima za beskućnike, prihvatilištima i drugim pružateljima socijalne skrbi. Beskućnici koji će ovim planom biti zbrinuti zbog hladnoće, neće izgubiti prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

17:00 Pripadnici Oružanih snaga u ponedjeljak su ponovno angažirani na nekoliko lokacija u pružanju pomoći lokalnom stanovništvu u otklanjanju posljedica snježnog nevremena, i to u Delnicama, Saborskom, Gračacu, Donjem Lapcu i Sv. Roku.



Na području Delnica angažirano je ukupno 69 pripadnika sa četiri kamiona i četiri radna stroja i to jednom kombinirkom, jednim utovarivačem i dva samoistovarivača.

Na području Saborskog u čišćenju prometnica angažirana su dva pripadnika s jednim utovarivačem.



U Gračacu je na aktivnostima čišćenja prometnica angažirano 10 pripadnika Hrvatske vojske sa sedam radnih strojeva i to tri kombinirke, tri samoistovarivača i jednim utovarivačem. Također, na području Glogovca, općina Gračac, na probijanju puta do braniteljske farme angažirana su dva pripadnika OS RH s jednim radnim strojem, utovarivačem.



U Donjem Lapcu na čišćenju prometnica angažirano je šest pripadnika i tri radna stroja i to, jednom kombinirkom i dva utovarivača.



Na području Sv. Roka angažiran je pripadnik OS RH s jednim radnim strojem, utovarivačem.



Podsjetimo, zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević u četvrtak, 22. veljače 2018. donio je odluku da se Hrvatska vojska u skladu sa svojim mogućnostima uključi u otklanjanje posljedica snježnog nevremena tamo gdje je to prema procjenama nadležnih civilnih institucija najpotrebnije.

16:55 Reporter Nove TV Mario Jurič javlja iz Splita da su pahulje zabijelile i kip Grgura Ninskog.

Pravila kojih se valja držati u zimskim uvjetima

Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je prije uključivanja u promet očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg na vozilu, naglašava MUP.

Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila Oružanih snaga RH.

Pravna ili fizička osoba obrtnik koja naredi ili dopusti da se u prometu koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 15.000 kuna.

Istom kaznom za taj prekršaj kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, podsjeća MUP.

Novčanom kaznom od 700 kuna kaznit će se vozač ako upravlja vozilom bez propisne zimske opreme.

Za vrijeme većih snježnih padavina MUP savjetuje vozačima da za odlazak na posao i druge obveze u gradu koriste vozila javnog gradskog prijevoza, a bez obzira na korištenje zimskih guma, lance za snijeg i lopatu (manju) uvijek drže u vozilu.

Prije polaska na put moraju obavezno očistiti vozilo od naslaga snijega i leda na svim staklima (nečista i zaleđena stakla povećavaju "mrtve kutove"), provjere ispravnost svjetala i ostale signalizacije, vanjska i unutarnja vozačka zrcala (retrovizore), gume i opremu vozila, te promijene istrošene metlice brisača.

Prilikom polaska na duži put neka gorivom potpuno napune rezervoar, a tijekom putovanja, kada kazaljka na pokazivaču goriva pokazuje razinu ispod pola, dopune rezervoar i izbjegavajte vožnju na rezervi.

Prilikom opremanja vozila zimskim pneumaticima (oznaka M + S), MUP naglašava zakonsku obavezu korištenja takvih pneumatika na svim kotačima vozila, a ne samo na pogonskim. Zimski pneumatici samo na pogonskim kotačima i prednjim pogonom omogućuju uspon uzbrdicom, no kod spuštanja nizbrdicom, stražnji dio vozila nije stabilan, ističe MUP na svojim internetskim stranicama. (Hina)