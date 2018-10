I dok s Pantovčaka i dalje šute o vukovarskom prosvjedu zbog sporog kažnjavanja ratnih zločina - oglasio se premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković. Poručio je da sankcija za HDZ-ovce, koji su bili u Vukovaru, neće biti. A za Dnevnik Nove TV reagirali su i iz DORH-a.

Premijer Andrej Plenković je u subotu pozorno pratio poruke s prosvjeda, zbog kojeg je danima rasla nervoza u vrhu HDZ-a. No, pred kamerama tek danas: ''Brojni su procesi već dovedeni do kraja, neki još traju, a sigurno ima i onih koji nisu do kraja istraženi niti procesuirani. Smatram da je to zadaća kojom se te institucije trebaju baviti".

U Sotinu - susret Ivana Penave i političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića. Kamera ih nije zabilježila u velikoj priči. Puno srdačniji Penava je bio s ministrom Medvedom kojeg u Vukovaru - nije bilo.

''Ja sam jučer bio na obilježavanju stravičnog pokolja 40 mještana Široke kule'', rekao je Medvedev.

Osim Penave i zastupnika Culeja - u Vukovar nisu došli ni drugi HDZ-ovi dužnosnici. Dan prije skupa Plenković je rekao da će vidjeti hoće li biti sankcija. No, danas - druga priča.

Na pitanje hoće li biti sankcija za neke iz HDZ-a koji su bili tamo, dogovara: ''Ne vidim zašto". Ali, HDZ-ov gradonačelnik i šef stranke - i dalje ne komuniciraju.

''Nisam se čuo s premijerom. Očekujem da institucije počnu raditi svoj posao'', kazao je Penava.

Mladen Markač, izaslanik predsjednice u Sotinu je jasan: ''Ne želim niti jučerašnji skup povezati s politikom.''

Iz Vukovara prozivke na račun tužitelja. Evo što su u DORH-u rekli za Dnevnik Nove TV: ''Državno odvjetništvo i nadležna državna odvjetništva nisu zakazala u procesuiranju kaznenih djela ratnih zločina.

Naglašavamo da se svakodnevno poduzimaju mjere i radnje kako bi to procesuiranje bilo još učinkovitije''.



Prema njihovim podacima, u Vukovaru je podignuto 90 optužnica, osuđujućih presuda je 109, a oslobađajućih ili odbijajućih 92. Ukupno - protiv gotovo 400 ljudi pokrenuti su kazneni postupci.

Kuščević se ipak slaže s Penavom: ''Država je trebala više napraviti u procesuiranju ratnih zločina.

Toga je svjesna i ova vlada, ova vlada je pokrenula postupke.''

U Vukovaru nije bilo ni SDP-ovaca. Bivši ministar branitelja Predrag Matić poručuje: ''Ono je jučer trebalo biti tužno, žrtva je trebao biti Andrej Plenković, ali bojim se da je suorganizator ili organizator – žrtva''.

Penava traži i specijalizirane sudove za ratne zločine. I iako premijer navodi da ih Hrvatska ima četiri, to su ipak specijalizirani odjeli na četiri Županijska suda, koji se bave i ostalim zločinima.



