Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava nakon jučerašnjeg prosvjeda, danas je u Sotinu prisustvovao obilježavanju 27. godišnjice tragedije vukovarskog prigradskog naselja u Domovinskom ratu.

Nakon što se srdačno pozdravio s ministrom branitelja Tomom Medvedom i ministrom uprave Lovrom Kuščevićem, u svom je obraćanju još jednom ponovio kako se nije dovoljno toga napravilo po pitanju procesuiranja ratnih zločina te rješavanju pitanja nestalih .

"Svake godine u isto vrijeme ista mjesta i iste priče. Rezultati pretanki i premršavi te se teško ne odati dojmu da se nećemo puno pomaknuti s te točke. 27 godina je puno vremena za nositi ovako teško breme, ali još je teže biti u tom nespokoju gdje s protekom tog vremena rastu sumnje između nas samih koliko nam je do toga stalo. Teško je izbjeći osjećaj da opada i interes da se žrtve pronađu, a zločinci kazne. Ipak u svemu tome moramo pronaći snagu i dostojanstvo. Mora doći do promjene u razmišljanju ljudi koji obnašaju te dužnosti, a odgovorni su za procesuiranja, da shvate kako je njihov zadatak puno lakši nego naša svakodnevica, pogotovo onih koji traže svoje najmilije", kazao je Penava.

"Frustracija i bijes"

Istaknuo je kako neprocesuiranje ratnih zločina budi "osjećaj frustracije i bijesa"

"To šalje jednu ružnu poruku da smo na neki način nebitni i nedostojni, a mi znamo da je suprotno.Vrijeme ide, ljudi je sve manje. Mislim da je doista vrijeme da se skupimo jer sasvim je jasno da se unutar Hrvatske počinju stvarati dva sve udaljenija podskupa. Jedan kojem je stalo da se ide naprijed i drugi koji smo svi, koji naprijed unatoč našim željama dalje ne može ići. Ne možemo jer bi to bila izdaja ovih ljudi koje više nema i to bi odgovorni ljudi u vrhu trebali shvatiti. Jedan smo narod i bilo bi žalosno i jadno da se nastavimo ovako okupljati i ponavljati ove brojke. Ako ne nađemo snage i odlučnosti, nikada nećemo imati državu i društvo kakvo bismo htjeli. Vukovar je uvijek imao i imat će senzibilitet za žrtve, neka nam Bog pomogne da dođemo do rezultata koji će nas koliko toliko donijeti mir", rekao je Penava.

Na novinarsko pitanje je li današnji susret predstavljao pomirbu s čelnim ljudima stranke, Penava je odgovorio kako „nije ni znao da su se posvađali“.

„Mislim da nemamo različita mišljenja. Dok sam slušao govore ministara pitao sam se u čemu je problem“, kazao je.

Rekao je da ga je iznenadilo što na prosvjedu nije bilo njegovih stranačkih kolega.

„Svatko je imao svoje razloge, nadam se da ćemo sljedeći put svi biti tu“, kazao je.

Poručio je kako se nije čuo s premijerom nakon skupa te očekuje da institucije rade svoj posao.

Medved: "Ne možemo biti zadovoljni"

Ministar branitelja Tomo Medved na pitanje je li jučer trebao biti u Vukovaru, poručio je kako je jučer bio na obilježavanju pokolja mještana Široke Kule.

"Činjenica je da je 27 godina prošlo i ne možemo biti zadovoljni intenzitetom i brojem procesuiranih zločina. Svjesni smo toga i pored svih drugih obveza, znamo što je naša odgovornost", rekao je Medved i dodao kako počinitelji moraju biti procesuirani.

Kuščević: "Država je zakazala"

Upitan hoće li Penava zbog prosvjeda snositi sankcije, ministar uprave Lovro Kuščević poručio je kako svaki apel koji ide ka tome da se zločini sankcioniraiju nije grijeh.

"Država je zakazala, trebala je procesuirati sve ratne zločine", rekao je Kuščević.