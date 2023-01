Hrvati uhićeni u Zambiji u pritvoru su proveli mjesec i pol dana s optužbom da su pokušali trgovati djecom. U ponedjeljak su pušteni su uz jamčevinu. Ne smiju napustiti zemlju, a suđenje se nastavlja u veljači. Reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s dobrim poznavateljem Zambije, svećenikom i profesorom Marinom Ninčevićem.

Da bi izašli na slobodu imali su niz uvjeta i jedan neuobičajen - za njih je moralo jamčiti 16 zambijskih državljana, Josipu Krajinović je zanimalo je li Marino Ninčević upoznat s tim pravilom i zašto je to tako.

"U Zambiji riječ ima veliku težinu, i svjedočenje je važnije i vjerodostojnije od bilo kojeg pisanog dokumenta, zato građani moraju jamčiti da neće pobjeći i da će se ponašati u skladu sa zakonima Zambije", kaže gost Dnevnika Nove TV.

Reporterku je zanimalo i mogu li optuženi Hrvati dobiti pomoć ostalih Hrvata u Zambiji, diplomati, fratri, misionari...

"Mislim da je najprije naše ministarstvo vanjskih poslova dobro reagiralo i dobro je da je kozul tamo i da su naši novinari tamo. To će potaknuti vlasti i sud i sve službe da ovom slučaju pristupaju još savjesnije i profesionalnije. Očekujem pošteno suđenje. Našim sugrađanima mogu pomoći naši Hrvati i ljudi koje su oni angažirali", kaže gost.

Ninčević smatra kako su uhićeni Hrvati napravili nenamjernu grešku.

"Po mom mišljenju dobronamjeran propust. Trebali su se odmah javiti zambijskim vlastima i reću zašto su tamo i da će preuzeti djecu, da su to napravili, sve bi bilo drugačije", smatra Ninčević.

Svećenik i profesor koji je i sam posredovao u nekim posvojenjima iz Demokratske republike Kongo kaže da je to bilo u doba korone kada posvojitelji nisu smjeli ići tamo. Ponovio je kako smatra da su se hrvatski građani odmah trebali javiti vlastima.

To je bilo u vrijeme korone, kad se nije moglo u Kongo, je li to jedino opravdanje za preuzimanje djece u Zambiji, u drugoj državi, pitala je Krajinović.

Uživo iz Zambije: Nakon izlaska iz zatvora otkrivamo kakva je procedura za Hrvate, gdje će biti smješteni te gdje su djeca

"Stvara se mišljenje da su djeca na silu uzeta iz 'toplog' obiteljskog doma. Treba znati da djeca žive u krajnjem siromaštvu, bez medicinske skrbi, bez hrane, bez odjeće... Uglavnom su to djeca mladih žena koje su silovane, iskorištavane. One s djetetom nemaju nikakvu budućnost. Njihova obitelj ih odbacuje jer se ne mogu više udati. Tek kad se riješe djeteta, mogu se udati, ali imaju smanjenu vrijednost za 70 posto", kaže Ninčević. Dodaje kako uvijek može doći do prevare, ali smatra da oni koji istinski žele posvojiti djecu, čine plemenito djelo.

"Mislim da će se završiti pozitivno za naše sugrađane", rekao je.

