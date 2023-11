Domovinski pokret okupio se kako bi spriječio Milorada Pupovca da oda počast žrtvama Vukovara

"Za nas nema svetijeg mjesta od Vukovara. Nismo huligani, nismo došli ovdje raditi nerede, ali ne dopuštamo da nam netko iskrivljuje povijest"”, kazao je Mlinarić na konferenciji za novinare koju je sazvao uz Dunav, upravo na mjestu na kojem SDSS svake godine polaže vijenac u počast žrtvama.

Nakon što im je poručio da će ih u tome spriječiti, predstavnici SDSS-a su ove godine odustali od dolaska u Vukovar gdje već nekoliko godina, 17. studenoga, predsjednik te stranke Milorad Pupovac i bacanjem vijenca u Dunav iskazuje počast žrtvama.

"Krše Zakon o proglašenju Vukovara mjestom posebnog pijeteta. Ovog mjesta nema u tom zakonu. Točno se zna gdje i kome se odaje pijetet – hrvatskim braniteljima i civilima, koji su stradali u napadu JNA i srpskih paravojnih skupina na Vukovar", kazao je Mlinarić.

Mogli su, kaže, uzeti ružu, hrvatsku zastavu i položiti je na bilo koji grob ili bijeli križ. "Stalno govore da su za suživot i pomirenje, kao i mi. Ali, recite nam, gdje su nestali Vukovarci?", upitao je naglasivši da je upravo odgovor na pitanje o sudbini zatočenih i nestalih osoba iz Domovinskog rata nulta točka bilo kakvih razgovora s SDSS-om.

Poručio je da i nestale Srbe u Vukovaru treba pronaći i dostojno ih pokopati. Osvrćući se na izjavu SDSS-ove Anje Šimprage, rekao je da nikome nije fizički prijetio već rekao da će stati u "živi lanac" i čvrsto poručio da vijenac neće bacati. "Ne dopuštamo da se izjednači agresora i žrtve. Nitko nam to ne može raditi, nitko nema pravo na to. To je crta ispod koje ne idemo”, poručio je Mlinarić Ćipe .

"Neka dođu sutra u Kolonu, nitko im ništa neće reći. Ali ovo im više nećemo dopuštati", dodao je te najavio da će i iduće godine stajati kod Dunava "ako će netko željeti raditi cirkus od Vukovara".

"To nema veze s izborima, mi ne skupljamo poene na žrtvi Vukovara. To su laži i manipulacija”, zaključio je.