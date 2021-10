Policija u sklopu nadolazećeg vikenda i blagdana Svih Svetih najavljuje velike akcije u prometu diljem Hrvatske. Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Josipom Mataijom iz Ravnateljstva policije.

S obzirom na niz teških prometnih nesreća koje su se u posljednje vrijeme dogodile na nekima od naših najfrekventnijih autocesta, u fokusu prometnih policajaca bit će najtranzitnije rute, odnosno autocesta A3 prema Slavoniji, A1 prema Dalmaciji, a bit će pokrivene i skoro sve državne ceste, javlja reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Policija objavila detalje nesreće u Lepoglavi: Od siline udarca vozilo je odletjelo u zrak, vozač ispao i na mjestu preminuo od ozljeda

Josip Mataija iz Ravnateljstva policije kaže kako se s obzirom na produženi vikend na svim prometnicama u Hrvatskoj očekuje pojačan promet.

"Kontrolirat ćemo one prekršaje zbog kojih najčešće i dolazi do prometnih nesreća, a to su brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, nepropisno korištenje mobitela i nekorištenje sigurnosnog pojasa", najavio je Mataija.

Pobjegao s mjesta nesreće: U prometnoj kod Vinkovaca poginuo biciklist, policija traži vozača drugog vozila

Ove godine policijske statistike su zabilježile puno gore stanje na cestama kad je u pitanju sigurnost sudionika u prometu. Tako je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježeno 36 poginulih više.

Josip Mataija apelirao je na sve vozače da poštuju prometne propise i ne koriste mobitel u vožnji. Osvrnuo se i na nesreće profesionalnih vozača, primjerice autobusa.

Na pitanje koliko je umor vozača kriv za nesreće na cesti, Mataija je kazao da umor ima dosta utjecaja.

"Umor je opasan, a mi preko tahografa nastavljamo s kontrolama. Svim vozačima, ne samo profesionalnima, poručio bih da čim osjete umor - stanu i prošetaju, bez obzira na to koliko su udaljeni od odredišta.

Podsjetio je i da od zimskog računanja vremena na vozilima stalno moraju biti upaljena svjetla.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr