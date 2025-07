Tijekom ljeta hrvatski azili bilježe porast broja napuštenih pasa.



"Jako puno pasa završi napušteno, samo je pitanje koliko ih stane u jedno sklonište. U naše sklonište stane možda 50-60 u mjesec dana, ali imamo puno više poziva nego što pasa možemo staviti u sklonište", rekla je Tatjana Zajec.

Napuštanje ljubimaca od prošle je godine kazneno djelo – uz moguće kazne zatvora i do tri godine.



"Zašto ljudi napuštaju, evo to je i nama nejasno, obzirom da imati kućnog ljubimca stvarno nije obaveza, nitko to ne treba, a ako već želite, onda bi stvarno trebali biti odgovorni kroz cijeli život psa", nadodala je Zajec.

Nije samo napuštanje problem – nego i nemar. Psi ostavljeni u autima, zatvoreni u stanovima bez ventilacije, mogu završiti s toplinskim udarom.

"Ljudi znaju ostaviti samo malo odškrinut prozor na automobilu i misle da je to dovoljno. U stvari, tu dolazi do toplotnog udara i vlasnici pasa vrlo često ne primijete da im je pas u teškoj situaciji. Zna se dogoditi da i građani koji primijete zovu policiju i da policija reagira, razbije staklo i izvuče psa", objasnila je Jasna Steković.

U azilima se pojavljuju i čipirani psi, što znači da vlasnici nisu nepoznati. No često samo "zaborave" – a inspektori i policija moraju intervenirati.

"Kad se čipirani psi ostave, to treba prijaviti nadležnim službama i policiji da se provede postupak, jer je zakonom zabranjeno ostavljati pse. Treba ih zbrinuti na čuvanje, znači ako ljudi idu na godišnji, da budu negdje na sigurnom i da se o njima brine", nadodala je Steković.

Sve više vlasnika odlučuje se za hotele za pse. No i ti kapaciteti brzo se pune.

"Od 0-24 se naše stručno osoblje brine o psima, s njima trenira, hrani ih, daje medicinsku terapiju ako je to potrebno. Oni su zapravo u jednom jako dobrom društvu drugih pasa i profesionalnih trenera", rekla je Mirjana Samardžić Novoselec, voditeljica hotela za pse.

Ljubimci nisu igračke koje se ostavljaju kad nam ne trebaju. A oni koji odluče biti odgovorni – znaju da to znači i ljeti.