Dolazak Aleksandra Vučića u Hrvatsku s posebnom se pozornošću pratio u Vukovaru gdje se 300-tinjak osoba još uvijek smatra nestalima. Grad je pretrpio i veliku materijalnu ratnu štetu.

Nisu dobili ni ispriku ni željenu dokumentaciju, tek obećanje da će se razgovori nastaviti.

Dvadesetosmogodišnja Sandra iz Sotina kraj Vukovara život je posvetila potrazi za ocem. „Ja sam imala 1991. dvije godine i ne sjećam se tate uopće. Sve što znam o njemu znam po pričama mame, bake, dide i strica“, kaže Sandra Rapčak, kći nestalog hrvatskog branitelja.

Nestao je u rujnu 1991. godine, kada su u selo stigli tenkovi JNA. „Postoje točno zapisi, popisi imena, na jednom od tih popisa stoji ime mog tate“, kaže Sandra.

Boris Rapčak jedan je od 1945 nestalih za kojima Hrvatska još uvijek traga. Predsjednik Vučić donio je dokumentaciju za njih troje.

„Ako zaista tri obitelji riješe - pokopaju svoje najmilije, onda ćemo moći reći da je bilo nekakvog rezultata“, kaže Ljiljana Alvir, Savez udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

Bivši logoraši skeptični

Udruge obitelji nestalih odazvat će se Vučićevu pozivu da razgovore sljedeći tjedan nastave u Beogradu. Tražit će konkretne informacije.

„Da se iz arhiva JNA izdvoje svi oni dokumenti koji bi mogli pridonijeti rješavanju pitanja nestalih osoba“, kaže Alvir.

Bivši logoraši skeptični su prema Vučićevom obećanju da će pomoći.

„Ja bih to volio da on to napravi, ali - jako teško jer s tim da oni to sve naprave, onda priznaju da su oni sukrivci događaja iz '91. godine“, kaže Danijel Rehak, Hrvatsko društvo logoraša.

Vukovarci traže i ratnu odštetu. O razgovoru sa srbijanskim predsjednikom premijer Plenković i danas samo šturo.



„Sve teme smo stavili na stol i stavili smo ih temeljito na stol, našli smo metodologiju kako da o njima razgovaramo, uključivši i pitanja procesuiranja ratnih zločina, i pitanja zaštite manjina i pitanja nestalih i pitanja granica, ali i pitanja ratne odštete“, poručio je premijer.

Dolazak Vučića u Hrvatsku za stradalnike je samo formalnost.

„Mislim da se preuvijeno i preobzirno i ovih dana o tome razgovaralo, pa možemo čak reći i neiskreno“, kaže vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.

Kći nestalog branitelja smatra kako je sve to bila samo gluma.

„Srbija je na procesu ulaska u Europsku uniju, to je Europska unija tražila da se održe takvi sastanci i to je po meni bila samo isključivo gluma“, smatra Rapčak.

U pregovorima sa Srbijom Vukovarci očekuju da hrvatska strana zauzme - čvršći stav.

Vesna Bosanac: "Očekivali smo pomake"

Vesna Bosanac, ratna ravnateljica vukovarske bolnice, u Dnevniku Nove TV prisjetila se kako je izgledala evakuacija bolesnika i osoblja.

„Evakuacija je pripremana u europskoj promatračkoj misiji u Zagrebu i trebala se dogoditi u nazočnosti europskih promatrača i međunarodnog Crvenog križa. Mi smo pripremili ranjenike, bolesnike i medicinsko osoblje za evakuaciju, ali to se nažalost nije dogodilo. Doktora Njavru, Marina Vidića i mene su odveli u zatvor, a Veselin Šljivančanin, JNA i paravojne formacije su provele evakuaciju tako da ni dan danas ne znamo što se dogodilo s ljudima koji su odvedeni iz bolnice. Dokumentacija je sljedeći dan odnesena u Beograd, o tome imamo zapise svjedoka. Mi smo je više puta tražili preko Ministarstva vanjskih poslova i putem međunarodnog suda u Haagu gdje sam bila kao svjedok, ali je nikada nismo dobili. Nismo dobili ništa osim nekoliko bilježnica i protokola koji nisu vezani uz ratna zbivanja, a koje je prilikom posjeta Vukovaru donio predsjednik Tadić“, kaže Bosanac.

Ističe kako su očekivali da visoka delegacija iz Srbije u Hrvatsku donese konkretne dokaze.

„Očekivali smo pomake. Ovo kako je ovih dana prikazano u medijima je zapravo licemjerno i vrlo ružno - ponovno je dolijevan alkohol na otvorene rane naših obitelji. Što znači donijeti neke informacije o tri osobe, to značiti ponovno uvrijediti te obitelji koji toliko dugo čekaju rješenje. Pozivam sve one koji mogu na to utjecati da ozbiljno pristupe tom problemu jer je to hrvatski nacionalni interes. Trebamo doći do cjelokupne dokumentacije, ne samo iz bolnice, već i iz masovnih grobnica“, rekla je Bosanac.

Predsjednici ne zamjera što je pozvala Vučića jer je, kako kaže, njezina dužnost da komunicira sa susjedima.

