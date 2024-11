Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Krešimira Rotima, rekao je da nije istina da je njegov klijent priznao krivnju.

"To je apsoluta neistina. Onaj tko ima takav naslov ima naslov koji nije istinit. On ništa nije priznao, on je apsolutno negirao sve za što ga se tereti. Druga je stvar što je rekao u svojoj obrani, ali to ne mogu komentirati javno. Međutim, apsolutno je negirao da ima veze s primanjem ili davanjem mita", ustvrdio je odvjetnik u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Božidarom Lončarom.

Rotimu su određene mjere opreza. Njih Pavasović Visković nije želio komentirati, ali je odgovorio na pitanje o Hrvoju Petraču, kojeg također zastupa.

"U ovom trenutku ne bih govorio je li u Hrvatskoj. To nisu podaci koje bih trebao dijeliti s javnosti", rekao je te dodao da Petrač nije ispitan.

Osvrnuo je sukob nadležnosti budući da USKOK i EPPO vode paralelne istrage.

"Meni je žao što to tako izgleda u javnosti, a izgleda loše. To se svakako nije trebalo dogoditi, ali je bilo pitanje vremena kad će se dogoditi. Vjerujem da će to tijekom idućeg tjedna biti riješeno, ali će u javnosti ostati loš dojam", napomenuo je za Dnevnik Nove TV.

Pročitajte i ovo Detalji istrage Kako su istražitelji došli do Beroša? Istraživali drugog bivšeg ministra pa otkrili zanimljivu grupu na WhatsAppu

Pročitajte i ovo Beroš ostaje iza rešetaka FOTO Završeno ročište EU tužitelja, odvjetnici sve nazvali šizofrenim i bizarnim. Olujić o Petraču: "Vraća se u Hrvatsku"