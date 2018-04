Dok traju radovi na Zračnoj luci Franjo Tuđman, od 0 do 24 sata sve dane bit će otvorena Zračna luka Rijeka.

Odlučio je tako ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je donio Naredbu o vremenu otvorenosti aerodroma.

"Naredbom ministra omogućit će se nesmetan zrakoplovni promet za vrijeme radova na Zračnoj luci Franjo Tuđman, a koji će trajati sljedeća dva mjeseca. Naime, Naredbom ministra određuju se vremena otvorenosti aerodroma, a prema Naredbi od 31. listopada 2017. godine, Zračna luka Franjo Tuđman bila je jedina zračna luka u Hrvatskoj otvorena 24 sata dnevno.

Naredba ministra o vremenu otvorenosti aerodroma donosi se temeljem Zakona o zračnom prometu dva puta godišnje, i to za razdoblje od ožujka do listopada i od listopada do ožujka, odnosno, za ljetni i zimski red letenja, a odnosi se na svih devet zračnih luka u Hrvatskoj", poručuju iz Ministarstva prometa.

Podsjetimo, Zračna luka Franjo Tuđman od srijede 4. travnja naredna dva mjeseca noću će biti zatvorena zbog radova na uzletno-sletnoj stazi.

Zbog radova zrakoplovi tijekom tog perioda neće moći slijetati od 22:35 do 6:35 sati, osim ponedjeljkom i petkom kad će pista biti zatvorena od ponoći.

"Od srijede, 4. travnja 2018. godine započinju radovi na dijelu betonskog kolnika uzletno-sletne staze Zračne luke Franjo Tuđman. Radovi će se izvoditi noću, nakon završetka redovitog prometa, i tijekom radova uzletno-sletna staza zračne luke bit će zatvorena. Uzletno-sletna staza ponovno će biti otvorena ujutro, prije početka redovitog prometa, tako da navedeni radovi neće ometati redovito odvijanje prometa. Planirano vrijeme radova je maksimalno 2 mjeseca, a moguće i kraće, ovisno o vremenskim uvjetima.", poručuju iz MZLZ-a Franjo Tuđman.