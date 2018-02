Razdjelnici - da ili ne. Uvijek iznova, kad stisnu hladni zimski minusi, ova tema se počne provlačiti kroz misli građana koji žive u stanovima s razdjelnicima. A izgleda kako velik broj njih ne zna da se razdjelnika veoma lako mogu riješiti.

Jednako kako su brzo došli, u nekim zgradama razdjelnici su brzo i otišli. Naime, neki od predstavnika stanara shvatili su na koji način ih se mogu potpuno zakonski riješiti. I zaista, kako nam govore nekih od njih - potrebno je prikupiti 51% potpisa suvlasnika i zauvijek ste se riješili razdjelnika.

"Nakon prikupljanja 51 posto potpisa suvlasnika zgrade kopije se predaju firmi koja vam je ugradila razdjelnike i HEP Toplinarstvu i onda se samo podnese Zahtjev za raskidom ugovora o očitanju te zahtjev da se prijeđe na stari sustav određivanja cijene grijanja po kvadraturi stana", potvrdili su nam predstavnici suvlasnika koji su to realizirali za svoje zgrade tijekom ove zime.

"Računi nam znaju dosezati iznose i od tisuću kuna"

"Računi nam znaju dosezati iznose i od tisuću kuna"

I upravo zbog toga što se građani veoma lako mogu vratiti na stari sustav plaćanja toplinske energije, iznenađuju podaci da su još mnoge zgrade primorane koristiti razdjelnike, a mnogi suvlasnici stanova zbog trenutnih polarnih temperatura zraka i dalje trpe hladnoću u svojim domovima.





"Ako me sjećanje ne vara, razdjelnici su ugrađeni prije dvije i pol godine. Od tada do danas, računi su se doslovno udvostručili, znali su dosezati iznose i od tisuću kuna, a obitelj se nije nikada manje grijala. Danas isključujemo radijatore kad nitko u tim prostorijama ne boravi, pokušavamo štednjom smanjiti račune, ali nema velike pomoći. Posljednji račun je iznosio više od 800 kuna. Žalili su se i brojni susjedi iz zgrade, uglavnom svi imaju istu priču", požalio nam se Nenad s Knežije.

Ovo je samo jedan od slučajeva diljem Zagreba. Slično je i u najvećoj zgradi u Hrvatskoj - Mamutici u zagrebačkom kvartu Travno. "Mjesečni računi nam iznose i do 800 kuna, a itekako štedimo na grijanju. Radijatori su nam pojačani na 3", rekla nam je Ankica iz Mamutice.

Mamutica

No, suvlasnici stanova u zgradama koje su odbacile obračunavanje grijanja po sustavu s razdjelnicima imaju posve drugačiju priču. "Napokon možemo živjeti kao ljudi. Grijemo se kao i prije razdjelnika - radijatore upalimo na najjače i toplo je u cijelom stanu. Ne moramo stalno odvrtati i zavrtati ventile, balansirati između topline i cijene, hodati zabundani po stanu kao prije. A za cijeli taj komfor mjesečno plaćamo od 300 do 500 kuna", oduševljeno nam priča Zagrepčanka Mirna, čiji je neboder odbacio razdjelnike u prosincu 2017. godine. "Ovo je dobro i za cijelu zgradu jer ukoliko se prostorije ne griju tada dolazi do stvaranja gljivica i propadanja cijele zgrade."

Razdjelnici nisu zakonita mjerila

I zaista. Zbog slabijega grijanja zidovi zgrade postaju hladni i vlažni, a to je idealan okoliš za plijesan. Njemački građevinski stručnjak Heinrich Gernot, voditelj Instituta Bochum za procjenu stanja zgrada, smatra da sobna temperatura ne bi smjela biti niža od 21 stupanj dok ugrađivači razdjelnika i toplinari smatraju da spavaće sobe trebaju biti grijane na 16 stupnjeva. Pothlađeni stanovi su nezdravi za život i opasni po zdravlje ukućana, osobito male djece, starijih osoba i kroničnih bolesnika. Jedini način da izliječite takvu zgradu u kojoj se pojavila vlaga i plijesan jest isušivanje zidova ponovnim zagrijavanjem zgrade na +22-24C, i niz skupih dezinfekcija.

"Dvije studije koje je Ministarstvo naručilo i platilo dokazale su da razdjelnici nisu zakonita mjerila, da ne mogu biti pravedno sredstvo raspodjele računa i da nisu sredstvo energetske uštede", rekla je Ljiljana Mrkonjić iz Udruge potrošača Razdjelnici.

Prema tome, na koji način će građani plaćati potrošnju toplinske energije na kraju ovisi samo o njihovom izboru.