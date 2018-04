Na predsjedništvu Sabora dogovorena je dinamika rada na idućoj sjednici.

Zasad je na dnevnom redu 91 točka, pa je na Predsjedništvu odlučeno da se radi bez pauze do 15. srpnja. Sjednica će početi u srijedu 11. travnja, aktualnim prijepodnevom.

Kada će se na dnevnom redu naći rasprava o opozivu potpredsjednice Vlade Martine Dalić te ona o Istanbulskoj konvenciji, još nije precizirano.

"U ponedjeljak ću vas točno izvjestiti o dinamici rada, na našoj idućoj plenarnoj sjednici, uglavnom u prva dva tjedna bit će raspravljene sve ove točke koje jako zanimaju i vas novinare i hrvatsku javnost", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.



Saborski zastupnik Gordan Maras (SDP) rekao je kako očekuju da će se se ratifikacija Istanbuslke konvencije i opoziv Martine Dalić staviti na raspored isti dan.

"Očekujemo tu da će služeći se poslovnikom i mogućnosti da to ostave isti dan, staviti isti dan ujutro ratifikaciju Istanbulske konvencije, a popodne će biti opoziv Martine Dalić, kako bi to palo što više u sjenu, ali mi to nećemo dopustiti", rekao je Maras.