Desetoj generaciji stipendista humanitarne akcije Korak u život dodijeljene su stipendije na svečanosti koja se održala u organizaciji Rotary kluba Zagreb Kaptol. Stipendije u iznosu od 1.600 kuna mjesečno za cijelo vrijeme studiranja dobilo je dvanaestero djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Sredstva za još jednu generaciju, koja zakonski gubi pravo na dom i udomiteljske obitelji kada postane punoljetna, prikupljana su pozivima na humanitarni telefon, sponzorstvima, a veliko finale bio je koncert u Hrvatskome narodnom kazalištu – "10. Korak u život" na kojem su nastupili Franka Batelić, Željko Bebek, Giuliano, Mia Dimšić, Psihomodo pop, Jole, Bow vs. Plectrum i Filip Merčep uz prateći orkestar Ante Gele i Branimira Mihaljevića.

"Izuzetno je zadovoljstvo biti u prilici već desetu godinu zaredom pomoći ovim mladim ljudima na putu ka boljem sutra. Hvala svim prijateljima, partnerima i sponzorima akcije uz koje je lakše pomagati onima kojima je najpotrebnije", izjavio je voditelj humanitarne akcije Darko Radišić.

"Posebno želimo zahvaliti zakladi Vatreno srce koja je ove godine usmjerila dio sredstava od svoje akcije za Korak u život. Čestitam novoj generaciji stipendista i želim im mnogo uspjeha na putu da postanu akademski obrazovani građani", dodao je Radišić.

Uz Rotary klub Zagreb Kaptol, stipendije su ovoga puta osigurali i tvrtke Super sport, Click Motors, Erste plavi mirovinski fond, HEP te Seraphilus d.o.o.

Korak u život jedna je od najuspješnijih i najdugovječnijih hrvatskih humanitarnih akcija kojom su do sada osigurana sredstva za više od 240 stipendija. Ona se prikupljaju i dalje i to pozivom na humanitarni broj telefona 060 9002 do 12. siječnja s cijenom poziva od 6,25 kuna te uplatama na žiro račun akcije HR4723600001502398283.