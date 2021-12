U Hrvatskoj gospodarskoj komori dodijeljene su nagrade najboljim poduzetnicama za 2020. godinu.

Najbolje poduzetnice 2020. godine dobile su nagrade dodijeljene u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Marija Mraz iz Udruge osoba s invaliditetom iz Koprivnice proglašena je poduzetnicom godine u kategoriji socijalnog poduzetništva. ''Mi smo ovime pokazali da smo problem pretvorili u društveni kapital i da konačno želimo pokazati da osobe s invaliditetom zaista mogu doprinijeti razvoju ovoga društva'', rekla je Marija.

Edita Maretić Dimlić, ravnateljica splitske ustanove Des, dobila je nagradu za menadžericu godine, a Eva Smokrović iz ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju ''Helena Smokrović'' poduzetnica je godine.

''Činjenica je da se i mi žene prije svega moramo same podržavat, a onda mislim da će biti puno snažnije to prihvaćanje naših muških kolega i mislim da je to pitanje vezano za društvene promjene'', smatra Edita Maretić Dimlić.

''Sve se može kad se hoće i nema te granice koja nas može zaustavit kad se radi ono što se voli'', poručila je Eva Smokrović.

Ovo veliko priznanje uspješnim ženama dodjeljuje Hrvatska udruga poslovnih žena ''KRUG''.

