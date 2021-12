Iako suočeni s jednom od najvećih kriza i brojnim izazovima oko organizacije posla, radom od kuće, brigom za zdravlje djelatnika, najuspješniji poslodavci u Adria regiji i ove su godine oduševili u provođenju aktivnosti koje izravno utječu na zadovoljstvo radnika, a koje u širem kontekstu zovemo upravljanje brendom poslodavca.

„Važno je istaknuti kako se employer branding u većoj mjeri okrenuo svojim „temeljima“, a to je primarni fokus na potrebe zaposlenika. Sa strane kvalitete prijava, možemo primijetiti kako su gotovo sve tvrtke napravile još veći doprinos razvoju programa i aktivnosti koji utječu na zadovoljstvo radom u odnosu na prošlu godinu, a posebnu zanimljivost čini i regionalna konkurencija. Nama je cilj promovirati izvrsne poslodavce koji uistinu provode i izvršavaju najbolje programe, ali i inspirirati druge na tržištu kako bismo svi u većoj mjeri stvarali kvalitetne radne sustave iz kojih ljudi neće htjeti odlaziti“, izjavio je Vladimir Benić, osnivač CareerCentra i savjetnik za upravljanje brendom poslodavca.



Najnagrađivanija tvrtka ove je godine Q agency koja je ponijela i Grand Prix Adria nagradu. Q je ostvarila odlične rezultate kao najbolja tvrtka do pet stotina zaposlenih, uspješno angažirala i različitim programima povezivala svoje zaposlenike kreativnim video sadržajima, iznimnom internom komunikacijom, a iz Q-a dolazi i najbolji employer branding tim. Uz to Q je osvojila i People's Voice nagradu u video kategoriji i nagradu za najboljeg poslodavca u IT sektoru.



„Neizmjerno smo ponosni na uspjeh i osvojene nagrade koje su nam potvrdile da smo na dobrom putu i da nastavimo graditi Q prema našim ljudima i njihovom zadovoljstvu. Ovo je vjetar u leđa cijelom timu koji je naporno radio u izgradnji našeg brenda i kulture“, istaknula je Ana Čupić, voditeljica komunikacija u Q.

Prema izboru Best Employer Brand Awards Adria 2021. odličan posao kao poslodavac radi i A1 Hrvatska. Naime, A1 Hrvatska je osvojila nagradu Grand Prix za hrvatsko tržište, ali i ukupnu nagradu u kategoriji velikih tvrtki. Nagrađena je i za najbolju digitalnu komunikaciju, najbolji projekt društveno odgovornog poslovanja i najbolji employer brand u telekom sektoru.



U telekom sektoru se puno aktivnosti posvećuje potrebama radnika i njihovom zadovoljstvu, a odličnim projektima istaknuli su se i Hrvatski Telekom te Magyar Telekom. Iz Hrvatskog Telekoma dolazi i najbolji employer brand manager Ivan Gorski, a nagrađeni su i za najbolju internu komunikaciju. Magyar Telekom nagrađen je kao najbolja tvrtka na svom tržištu osvajanjem nagrade Grand Prix Mađarske te nagradom za najbolju eksternu komunikaciju employer branda.



U sektoru bankarstva je Addiko Bank odnijela pobjedu, a istaknula se aktivnostima usklađivanja korporativnog brenda i employer branda za što je također dobila nagradu te internom komunikacijom i ukupnom employer branding strategijom. Raiffeisenbank Hrvatska je dobila nagradu za najbolji employee experience izvrsnim nizom aktivnosti naziva RBAlity, a Privredna banka Zagreb se istaknula well-being programom i osvajanjem People's Voice nagrade u kategoriji velikih tvrtki.



Utjecajne aktivnosti provodile su se i u FMCG sektoru gdje je pobjedu odnijela Fortenova Grupa zajedno s Jamnicom plus i Zvijezdom plus, a istaknule su se projektima edukacije i razvoja ljudi i izgradnjom organizacijske kulture, inovativnim aktivnostima i internom komunikacijom. Jamnica plus je nagrađena i u kategoriji Napredak u razvoju i implementaciji employer branding aktivnosti. Mercator je također ostvario zapažen uspjeh budući da je osvojio Grand Prix Slovenije i nagradu za najboljeg poslodavca u sektoru maloprodaje.



Farmaceutski sektor osvojila je Pliva koja je ostvarila i pobjedu u kategoriji well-being programa odličnim projektom interne pop-up ambulante. Najbolja kampanja za zapošljavanje otišla je u Srbiju i aktivnosti zapošljavanja koje je provodio PepsiCo, a najbolji agencijski projekt osvojio je degordian za suradnju s Addiko Bank.



Coca-Cola HBC Hrvatska osvojila je kategoriju Najbolja inovativna aktivnost za svoj

izvrstan Raise the Bar program, INA Grupa najbolji je employer brand u Tehnološkom sektoru, EY je najbolji employer brand u sektoru usluga te je nagrađen i za Najbolji studentski program.



Najbolji employer brand Male tvrtke je drugu godinu za redom osvojila Ciklopea. Na tržištima Srbije i Sjeverne Makedonije najviše se istaknula Endava, koja je osvojila Grand Prix nagrade na oba tržišta. SofaScore je pobjednik u video kategoriji People's Voice Award male tvrtke, a jedna od naših najuspješnijih kompanija Infobip pobijedila je u kategoriji Najbolji employer brand event svojim zimskim programom kojem je cilj bio povezati zaposlenike u više od 60 zemalja.

„COVID-19 pandemija u ovom je segmentu pozitivno utjecala na tržište jer je pojačala ovu povezanost između strateškog bavljenja employer brandingom te zadovoljstva zaposlenika, njihovog zdravlja i razumijevanja njihovih potreba. Čestitke svim kompanijama koje su s nama podijelile dobre prakse i koje zaposlenike stavljaju među top prioritete svojih strateških planova", istaknula je članica žirija dr. sc. Mirna Koričan Lajtman, profesorica za područje upravljanja ljudskim potencijalima na Luxembourg School of Business i Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa. Dodala je kako suvremeni odjeli ljudskih resursa na zaposlenike gledaju kao na partnere u ostvarivanju ciljeva poduzeća.



Stručni žiri ove je godine bio u sastavu: Aleksandra Kregar, Isidora Maksimović, Mirna Koričan Lajtman, Kristina Sanković i Vladimir Benić.

Dodjela nagrada Best Employer Brand Awards Adria održana je treći put, ali ove je godine održana prvi put u regionalnom izdanju. Organizirao ju je CareerCentar, internetska platforma za online testiranje i izgradnju brendova poslodavaca, a posebni partner ove je godine bio dnevnik.hr.