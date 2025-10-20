Ovo su ovogodišnje junakinje borbe protiv maloljetničkog nasilja: "Odrasle osobe su samo gledale dok mi nismo došli"

Ide u 3. razred srednje škole, a od nje bi mnogi trebali učiti. Na nasilje je bez razmišljanja reagirala dok su drugi – samo stajali i gledali što se događa.

"Bila sam s prijateljicom u tramvaju i išle smo prema školi na nastavu. U jednom trenutku smo vidjele trojicu dječaka, trojicu huligana koji su već napadali neke žene u tramvaju, ali one su ih ignorirale, a onda su skužili dječaka iz naše škole. Došle smo do stanice za školu, izašli smo svi iz tramvaja i u zadnjem trenu su oni počeli trčati za njim, samo su ga počeli čupati za kosu, udarati, bacati na pod", ispričala je Bruna Blaić, učenica XVI. gimnazije.

Stala je između trojice napadača i zastrašenog učenika svoje škole – što ih je natjeralo da odustanu.

"Rekla sam im da prestanu i da ću zvati policiju, a roditelji i druge odrasle osobe su samo gledali dok nismo mi došle i rekle da prestanu. Rekla bih da vjerojatno treniraju neke borilačke sportove zato što su točno znali baratati rukama, nogama i šakama. Jadan dječak iz naše škole se prestrašio, imao je razrezanu usnicu i par masnica po tijelu, ali to je ostavilo neke psihičke posljedice na njemu", nadodala je Blaić.

Upravo zato Bruna je srednjoškolski izbor za ovogodišnju Nagradu "Luka Ritz" – simbola borbe protiv uličnog nasilja i trajnog podsjetnika na to da nasilje može završiti na najgori mogući način.

"Bruna je izvrsna učenica, ne mislim tu na samo na ocjene. Nismo se uopće iznenadili kada je ona odreagirala tako kako je. Kada je trebalo prijaviti nekoga za Nagradu 'Luka Ritz', naravno da nam je bila glavni odabir i nismo pogriješili jer sam izuzetno ponosna da smo ove godine upravo mi dobitnici te nagrade", rekla je Jadranka Tukša, ravnateljica XVI. gimnazije, Zagreb.

Nagrada ide i osnovnoškolki Erin Jakolić iz OŠ "Grigor Vitez". Ima tek jedanaest godina, a već vršnjake potiče na toleranciju, solidarnost i školu bez nasilja.



"Ja sam uvijek pristojna, volim pomagati drugima, ne potičem nasilje i smatram da se svaka svađa može riješiti razgovorom. U naš razred je došla djevojčica iz Rusije i ja sam ju prihvatila, jako se često družim s njom i pomažem joj s hrvatskim jezikom i matematikom", rekla je Jakolić.

I tako su i njezini razrednik i ravnateljica odlučili poslati prijavu.

Na natječaj je stiglo sedam prijedloga iz svih zagrebačkih škola – što je i Gradu poziv na buđenje.



"Dvije za osnovne škole i pet za srednje škole. Nažalost, od 2010. kad smo ustanovili nagradu, primjećuje se opadanje broja prijavljenih, ali sama simbolika ostaje. Na nama je, kao Gradu Zagrebu i Gradskoj skupštini koja bira dobitnike nagrade, da tu nagradu jače promoviramo. Ovom prilikom čestitam i Erin i Bruni, zaista mogu biti uzor drugim učenicima i društvu u cjelini", poručio je Matej Mišić, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine.

Nagrade i stipendije djevojkama će biti dodijeljene ususret Međunarodnom danu tolerancije, a lekciju iz Lukine tragedije kao društvo još nismo izvukli ni gotovo 18 godina nakon nje.