Dodijeljene nagrade "Luka Ritz"

Ovo su ovogodišnje junakinje borbe protiv maloljetničkog nasilja: "Odrasle osobe su samo gledale dok mi nismo došli"

20. listopada 2025.
U moru priča o vršnjačkom nasilju upravo u borbi protiv njega posebno su se istaknule dvije učenice. Erin Jakolić i Bruna Blaić dobitnice su ovogodišnje Nagrade "Luka Ritz", kojom se promiče tolerancija i škola bez nasilja. Za Dnevnik Nove TV ispričale su svoja iskustva i primjerima pokazale kako biti hrabar te stati u obranu i pomoć slabijima kad nitko drugi neće.
