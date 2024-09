Dobre vijesti za tisuće obitelji! Evo kad sjeda novac na račun

Isplata doplatka za djecu za kolovoz 2024. počinje u srijedu 18. rujna. Doplatak će dobiti 156.973 korisnika za ukupno 318.272 djece, priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Sve informacije vezane za doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a www.mirovinsko.hr.

