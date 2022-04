Uoči Uskrsa općine i gradovi diljem Hrvatske odlučili su svojim umirovljenicima, ali i starijim osobama bez primanja te korisnicima nacionalne naknade isplatiti uskrsnice.

Ovisno o visini mirovine i prihodima, gradovi diljem naše zemlje umirovljenicima uoči Uskrsa isplaćuju uskrsnice. Dio gradova povisio je iznos naknade u odnosu na prethodne godine, a neki su se gradovi i općine na isplatu odlučili prvi put.

Zagrebačkim umirovljenicima dvostruko veće uskrsnice

Grad Zagreb isplaćuje uskrsnice umirovljenicima čije mirovine ne prelaze 1700 kuna mjesečno. Iznos uskrsnice dvostruko je veći u odnosu na prošlu godinu, pa tako pravo na uskrsnice u iznosu od 200 kuna ima 6667 zagrebačkih umirovljenika.

Oni umirovljenici koji nisu dobili uskrsnice na kućnu adresu mogu ih preuzeti u poštanskom uredu deset dana od početka isplate.

Izdašne uskrsnice u Opatiji

Opatija će na račune 1526 umirovljenika do Uskrsa uplatiti izdašne uskrsnice. Grad je početkom godine povećao iznose pomoći za umirovljenike i proširio krug građana koji ostvaruju pravo na uskrsnice, božićnice i besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje.

Umirovljenici čija mirovina ne prelazi 2000 kuna imaju pravo na 700 kuna uskrsnice, 700 kuna božićnice i 840 kuna za dopunsko zdravstveno osiguranje, što ukupno iznosi 2240 kuna godišnje.

Prvi put pravo na pomoć iz gradskog proračuna imaju i umirovljenici čiji ukupni prihod ne prelazi 4000 kuna. Njihove naknade su 500 kuna za Uskrs i Božić te 840 kuna za dopunsko zdravstveno osiguranje, odnosno ukupno 1840 kuna godišnje.

Skromnije uskrsnice u Dugom Selu i Imotskom

Umirovljenicima s mirovinom do 3000 kuna Dugo Selo daje 200 kuna, a Imotski 150 kuna, i to umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 2500 kuna.

Makarska je svojim umirovljenicima podijelila uskrsne poklon-bonove od 300 kuna, koji su namijenjeni svima čiji mjesečni iznos mirovina ne prelazi 3500 kuna.

Grad Otok uskrsnicu je namijenio umirovljenicima ili osobama koje nemaju stalna primanja, a starije su od 65 godina.

Po 300 kuna dobit će osobe s mirovinom do 2000 kuna i one koje nemaju mirovinu, a starije su od 65 godina, a 200 kuna ako im je mirovina od 2001 do 5000 kuna.

Na svoje je umirovljenike mislila i Velika Gorica, onima s mirovinom do 1000 kuna namijenila je uskrsnice od 800 kuna, a onima čija je mirovina od 1000,01 kune do 2000 kuna one u iznosu od 400 kuna.

Pravo na 800 kuna imaju i korisnici nacionalne naknade koji imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice.

Beli Manastir osigurao je uskrsnice od 200 kuna za umirovljenike s mirovinom od 3000 kuna i manje.

Krapinski umirovljenici čija mirovina ne prelazi 1000 kuna od Grada će dobiti pomoć od 300 kuna, a oni s mirovinama od 1000 do 2000 kuna dobivaju 200 kuna.

Uoči Uskrsa Grad Prelog dodijelio je 204 jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu od 54.900 kuna. Te pomoći iznose od 200 do 800 kuna u poklon-bonovima, ovisno o socijalnoj kategoriji.

Namijenjene su umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos minimalne mirovine, kao i osobama starijim od 70 godina bez redovitih prihoda, osobama koje primaju pomoć za uzdržavanje, nezaposlenima te jednočlanim domaćinstvima, osobama s invaliditetom i mnogočlanim obiteljima slabijeg materijalnog statusa.

Ove će se godine pomoć dodijeliti i obiteljima iz Ukrajine koje borave na području Preloga.

Općina Matulji prvi put dodjeljuje uskrsnice umirovljenicima. Ta je općina svojim umirovljenicima s najnižim mirovinama, onima koje ne prelaze 2500 kuna, namijenila poklon-bonove od 200 kuna. Pravo na takav bon imaju i osobe starije od 65 godina bez prihoda.