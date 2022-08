Hrvatska Lutrija priopćila je kako je dobitnica milijunskog iznosa na Eurojackpotu stigla na blagajnu i podignula svoj dobitak.

Dobitnica milijunskog iznosa na Eurojackpotu u utorak je stigla na blagajnu Hrvatske Lutrije. "Nije dobitnik, nego dobitnica", izjavila je gospođa koja je krajem srpnja osvojila 5+1 na Eurojackpotu od 6.348.992,49 kn te je zamolila za poštivanje želje oko zaštite identiteta.

Riječ je o skromnoj, marljivoj i radišnoj igračici koju, kako kaže, ovaj milijunski dobitak neće nimalo promijeniti.

"Ma ništa se značajno neće dogoditi", rekla je dobitnica istaknuvši da je za dobitak saznala tek kasno navečer. "Radila sam i zaboravila da sam uplatila, a kad su moji saznali da je osvojen milijunski dobitak na Rabu pitali su me jesam li odigrala", istaknula je sretna dobitnica.

"Tek tada sam vidjela da su u pitanju moji brojevi, a kad sam shvatila da je to to, otišla sam spavati jer sam sljedeći dan morala na posao. Otpočetka sam bila pribrana i hladnije glave nego ostatak moje obitelji koja je doista strepila oko mjesta gdje čuvati listić", izjavila je kroz smijeh dobitnica dodajući kako je do trenutka

isplate bilo raznih prijedloga gdje staviti potvrdu.

Kaže kako igra već dugi niz godina, a osim Eurojackpota odigra Loto 7 ili Loto 6. "Ma ja to radim iz čiste zabave, odigram za koju kunicu tek toliko da sam u igri".

Nema svoje brojeve i bira ih bez nekog značenja. "Ma zamislite, stalno sam nekako mislila da su mi brojevi na listiću bez

veze, nekako glupi i da ih treba promijeniti. Čak sam u jednom trenutku pomislila da odigram još jedan listić,

no odustala sam i rekla si – kakvi su, takvi su. A kad ono, najbolji su", istaknula je.

Na blagajnu je stigla u pratnji dijela obitelji s kojima će dobitak i podijeliti, nešto će pak uložiti, a već sutra juri na posao i kaže kako će svi nastaviti raditi i živjeti kao i do sada:

"Uplatila sam za novo kolo jer ću se nastaviti

igrati, a to poručujem i ostalim igračima – igrajte se, zabavljajte, ali i nadajte", zaključila je.