Ono što zadnjih dana najviše zanima hrvatsku javnost, vezano je uz posljednji veliki dobitak na Eurojackpotu, a riječ je naravno o dobitku 5+1 od 6.348.992,49 kn koji je osvojen na Rabu.

Priča s trenutno najpopularnijeg otoka u Hrvatskoj polako se primiče svom kraju. Dobitnik nam se javio, potvrdio kako zna da svoj milijunski dobitak može podići tek kroz nekoliko dana (deset dana od dana izvlačenja) i svojim pitanjem otkrio što trenutno najviše brine tu sretnu obitelj:



„Možemo li listić još danas donijeti vama u Zagreb da ga vi pričuvate do isplate? Ne znamo gdje ga čuvati, ne daj Bože požara ili slično“ – rekao nam je vlasnik trenutno najvrijednijeg papirića, koji svjestan velike medijske zainteresiranosti, moli za anonimnost i razumijevanje.



Dok ga očekujemo, podsjetimo kako je istu vrstu dobitka, ali u iznosu od 3.489.104,89 kn, osvojio i zagrebački igrač, a prošlog je tjedna dobitak petice u iznosu od 2.558.398,10 kn, također osvojene na Eurojackpotu, podigao i mladi dobitnik iz Rijeke. Imamo i dvije dobitnice koje su ovih dana podigle svoje dobitke na Drugoj šansi – okretanjem kola gospođa Marica je osvojila 1.000.000 kn, a gospođa Erika 100.000 kn: „Moram priznati da nisam znala što je Druga šansa, već mi je prodavačica na prodajnom mjestu gdje sam provjeravala listić rekla da imam dobitak. Nisam puno razmišljala o tome hoću li prihvatiti dobitak od 1.000 kn ili okretati kolo i osvojiti više“ – rekla je nasmijana zagrebačka umirovljenica, Erika Dijanić, koja kaže da inače i nije sretne ruke: „Na probi se kolo zaustavilo na 20.000 kn, no sreća je bila na mojoj strani jer sam u pravom trenutku okrenula 100.000 kn. Jednom je moralo upaliti, samo morate biti uporni, ovako kao ja i ne posustati“ – dodala je na kraju gospođa Erika.



Na kraju, kad podvučemo crtu, srpanj ostaje upisan kao rekordni mjesec u kojem je osvojen najveći broj milijunskih dobitaka. Hrvatski su igrači imali sreće u brojnim igrama – nakon što je na internetu 4. srpnja osvojen Bingo plus 6 od 1.000.000 kuna, 8. srpnja je osvojen dobitak 5+1 na Eurojackpotu u iznosu od 3.489.104,89 kn u Zagrebu. Samo četiri dana kasnije, točnije 12. srpnja, u Rijeci je na Eurojackpotu osvojena petica od 2.558.398,10 kn dok je 14. srpnja u Zagrebu osvojen Jackpot u igri Joker od 500.000 kn. 20. srpnja osvojen je Jackpot u igri Druga šansa od 1.000.000 kuna, a 25. srpnja u Matuljima Bingo 39 od 159.773,09. Dva dana kasnije Druga šansa je donijela 100.000 kn u Zagreb. Posljednji u nizu i najveći srpanjski dobitnik, koji nam uskoro dolazi, je dobitnik s početka priče.



Osigurajte svoje mjesto u igri na vrijeme i odigrajte za petak, 5. kolovoza, kada prodajna mjesta Hrvatske Lutrije rade prema redovnom radnom vremenu jer u novom kolu Eurojackpota igramo za glavni dobitak od 225.000.000 kn dok očekivani 5+1 iznosi 14.000.000 kn. Za milijunske dobitke igra se i u novim izvlačenjima Lota 7 i Lota 6.