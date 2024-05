Do kraja tjedna toplo i sunčano, a idući tjedan promjena vremena. Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U petak i tijekom vikenda posvuda će biti dosta toplo, a u subotu i većinom sunčano. No, od nedjelje nove oborine, osobito početkom tjedna.

Tijekom noći i jutra preko nas će se premještati atmosferska fronta, a s njom kišni i grmljavinski oblaci. Zatim u većini krajeva očekujemo prestanak oborine i kidanje naoblake, premda još u Gorskom kotaru i na istoku zemlje poslijepodne može biti lokalnih nestabilnosti. Novi prodor nestabilnog i razmjerno toplog zraka slijedi nam u drugom dijelu vikenda i početkom tjedna.



U petak u noći i ujutro posvuda umjereno do pretežno oblačno mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu, osobito na istoku zemlje gdje pljuskovi mogu biti izraženiji uz obilniju oborinu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu – i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj smanjenje naoblake pa će prevladavati sunčano uz slab, ponegdje i umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura 23 ili 24 stupnja.



U istočnim predjelima tijekom dana isto tako manje oblaka pa će biti djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, premda u Baranji i Zapadnom Srijemu od sredine dana još može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab. Poslijepodne vrlo toplo ponegdje do 26 stupnjeva.

Prijepodne u većini krajeva Gorske Hrvatske i na Sjevernom Jadranu postupno kidanje naoblake, pa će poslijepodne biti djelomice, a osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Jedino još u Gorskom kotaru i na širem riječkom području ponegdje od sredine dana može biti malo kiše ili pokojeg pljuska. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak, a prema večeri duž zapadne obale Istre - jugo. Najviša temperatura u gorskom području od 17 do 22, a na Jadranu od 21 do 23 stupnja.

U Dalmaciji prije podne isto tako smanjenje naoblake pa će, osobito poslijepodne prevladavati sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a prema jugu - jugo koje će postupno slabjeti. Temperatura od 22 do 25 stupnjeva.

U unutrašnjosti u subotu pretežno sunčano. Zatim promjenljivo s najviše sunčanih razdoblja još u nedjelju, a kiše, pljuskova i grmljavine u ponedjeljak, osobito u gorskom području i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, a temperatura bez veće promjene.



I na Jadranu u subotu pretežno sunčano. Zatim dosta promjenljivo povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu te umjereno jugo.

U subotu će dakle u većini krajeva prevladavati sunčano, dok se u nedjelju najprije na Jadranu i u gorskom području očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina – što će se kasno poslijepodne i navečer proširiti i na veći dio zemlje.

