Dnevnik Nove TV u subotu slavi svoj 15. rođendan! Donosimo kako je to izgledalo u početku, kako Dnevnik nastaje i tko sve sudjeluje u njegovom stvaranju.

Prije točno petnaest godina, 10. listopada 2005. godine u eter je izašao prvi Dnevnik Nove TV. Sve počinje i završava na istom mjestu - u najvećem i najmodernijem news studiju u zemlji i šire. A upravo s tog mjesta, svake večeri u 19:15, kreću najgledanije informativne minute u Hrvatskoj.

Svaku večer cijela ekipa je maksimalno koncentrirana, nekad i duže od sat vremena.

Voditelji Romina Knežić i Petar Pereža pogledali su zajedno svoj prvi zajednički Dnevnik.

"Tu smo dosta blizu, kao što vidite, a sad moramo taj metar i pol u zatvorenom prostoru ispoštivati. Pa ćemo vjerojatno za 10 godina reći, kad budemo gledali današnje Dnevnike, kako smo daleko sjedili jedni od drugih", kazao je Pereža.

"Stvorili smo jednu neprocjenjivu vezu s našim gledateljima, ljudi vjeruju i evo, to povjerenje je temelj naše gledanosti", rekla je Knežić.

"Program uživo je nepresušno vrelo novih situacija jer tu nema prostora za ponavljanje i tu nam je iznimno važna komunikacija s našim urednicima i realizatorima", otkriva voditeljica Dnevnika Marija Miholjek.

Najdugovječniji voditelji na malim ekranima vodili su gledatelje kroz najvažnije događaje u novijoj hrvatskoj povijesti.

"Mi donosimo priče o teškim, često i tragičnim sudbinama ljudi, e sad pitanje kako se tu postaviti - moj odgovor je kao liječnik, vrela srca, ali hladne glave", smatra voditelj Saša Kopljar.

Tisuće i tisuće terena

Iza ekipe Dnevnika Nove TV su tisuće i tisuće terena - poplava, požara, prosvjeda, terorističkih napada. Najjača reporterska postava od samih početaka dio je ovog tima.

"Ono što mislim da je najbitnije je ekipa koja radi ovaj Dnevnik. Dobar dio ljudi koji je bio ovdje 2005. na prvi Dnevnik, radi i danas. To su ljudi koji su i onda, kad su nam gledanosti bile mizerne, nikakve, smijali su nam se drugi kolege s drugih televizija, vjerovali u uspjeh", kazala je Ksenija Kardum, direktorica Informativnog programa.



"'Ovdje, sada, uživo', to je slogan Dnevnika, koji traje već 15 godina i to je ključ našeg uspjeha, jer smo navikli naše gledatelje da će Nova TV biti tamo prva i prva prenijeti tu informaciju", rekao je reporter Andrija Jarak.

"Dok su drugi ljudi razmišljali o tome kako ostati na sigurnom nakon onog prvotnog šoka, kad smo svi izletjeli van, ja sam nazvala urednika iako taj dan nisam radila i ponudila sam da krenem raditi", prisjetila se dana kad je bio potres, reporterka Barbara Štrbac.

Prati najvažnije događaje, propitkuje odluke

Dnevnik Nove TV prati najvažnije političke događaje, promjene vlasti. Propitkuje odluke, prati afere...

"Ovo mi je kao drugi dom, kao rezidencija, tako da nema zapravo dosadnih dana u ovom našem poslu, zapravo te adrenalin drži na životu, u ovom poslu", rekao je reporter Mislav Bago.

"Taj Dnevnik prije 15 godina smo otvorili s mojim prilogom o ptičjoj gripi, sad smo opet u pandemiji, koronavirusu...", prisjetila se reporterka Sabina Tandara Knezović. "Promijenili smo se jako puno i danas mogu reći da je puno lakše raditi, utoliko što je tehnika otišla dalje", dodaje Tandara Knezović.

Osim domaćih, prate i sve važne svjetske događaje. Reporteri vanjske politike više ni ne broje kilometre koje su preletjeli.

"Radila sam terorističke napade u Parizu i tada mi je bio najnevjerojatniji osjećaj toga straha u jednom velikom gradu, i ta tišina u gradu koji je inače živ od 0-24, tako da su izazovi različiti", kazala je Ivana Petrović, urednica vanjske politike.

Utkan trud i ljudi koji su iza kamere

Osim voditelja, novinara i reportera, u Dnevnik je utkan svakodnevni trud ljudi kako ispred, tako i iza kamere. Novinari u desku, organizatori, producenti, realizatori, grafičari... svi su oni dio vrijedne ekipe.

"Ovaj tjedan i ja slavim svojevrsni mali rođendan jer sam 12 godina na Novoj TV, s fakulteta sam došla tu i zapravo sam jedna od mnogih koji su djeca Nove TV", pohvalila je reporterka Jelena Rastočić.

"Taj 19:15 kad naš Dnevnik kreće i puno prije toga - stvari moraju biti gotove, nekad je to lakše, nekad je to teže", kazao je reporter Dino Goleš.

"Moramo brzo razmišljati, brzo donositi odluke, ali sve je to dio posla", opisuje glavni producent Antonio Blašković.

Na urednicima velika odgovornost

A tu su i oni - ljudi s velikom odgovornošću - urednici Dnevnika.

"Moraš imati viziju, strategiju za provođenje te vizije. I naravno, moraš biti hrabar u donošenju odluka", opisuje svoj posao dnevna urednica Ivana Ivančić.

"Ima jedna stara izreka, ako čovjek ne zna igra li se ili radi, onda je uspio u svom polju. Mislim da smo mi uspješni upravo zbog toga. Zato što smo dovoljno motivirani, kreativni", kaže dnevni urednik Branimir Felger.

"U režiji je najvažnije zadržati mirnoću jer nekad nemaš 10 sekundi, imaš sekundu da doneseš odluku, hoće li biti dobra ili loša, pokazat će se, ali najvažnije je biti miran, ne paničariti", dodaje dnevna urednica Anita Martinović.

Prvi 3D prikaz u proširenoj stvarnosti

Prvi smo uveli 3D prikaz u proširenoj stvarnosti. 2015. godine na parlamentarnim izborima oslikali smo zgradu parlamenta te su gledatelji imali priliku virtualno ući u Hrvatski sabor s novim sazivom.

Kako u stvarnosti izgleda studio Dnevnika Nove TV pogledajte u videu. U proširenoj stvarnosti može biti što god želimo. Pa tako se u njemu može imati pistu, biti na Markovu trgu...

"Od proširene stvarnosti, onih otvorenih studija, velikih zidova, touchscreena. Prate nas neke druge televizije, čak i neke druge svjetske dolaze kod nas gledati na koji način radimo", opisuje Stjepko Drenški, voditelj režije.

Iza Dnevnika Nove TV su društveno odgovorni projekti Bolja Hrvatska i Vaš glas. Tu je i rubrika "Neformalno"... Kao i "U vašem gradu" te "Dnevnik na otocima".

Sportska redakcija pratila svaki važan trenutak

Sportska redakcija pratila je svaki važan trenutak domaćeg i stranog sporta, prenosili su svjetske spektakle, dočekali Dalićeve Vatrene, u mirovinu otpratili sportske velikane i sve to začinili najmodernijom tehnologijom u prijenosima.

"Od onih na samim počecima prijenosa skijanja i košarke, prijenosa boksa, UFC-a kojeg i danas imamo, radili smo i Ligu prvaka", rekla je Ana Marija Vuković, urednica sportske redakcije.

"Više od dvije godine nogometna reprezentacija na Novoj TV, Liga nacija, kvalifikacije, prijateljske utakmice, sve to smo radili s jako puno entuzijazma", dodaje Saša Lugonjić, novinar i sportski komentator.

Dopisništva diljem zemlje

Osim ekipe u Zagrebu, Dnevnik svoju postavu ima diljem zemlje. Svakodnevno se javljaju dopisnici iz Rijeke, Splita, Osijeka, Pule, Dubrovnika i Zadra.

"Obišli smo velike dijelove Hrvatske, pratili smo migrantsku krizu, katastrofalne poplave u Gunji, poplave u Lici ili u Omišu, ledolome, orkanske bure i juga", opisuje dopisnik iz Rijeke Marko Balen.

"Evo nas na portalu tunela koji će se graditi sljedeće tri godine. Jednom kada ovdje budu prolazili automobili, znat ćemo da smo prvi bili na terenu", javila je Sofija Preljvukić, dopisnica iz Splita.

Snimatelji zabilježe sve što gledatelji vide na ekranima

A sve što gledatelji na ekranima vide svakoga dana, prvi zabilježe snimatelji Dnevnika Nove TV. Nekada riskiraju i svoje zdravlje. Ali u konačnici - niti jedan važan trenutak im ne promakne.

"Jako dinamičan posao nosi jako veliku odgovornost. Snimatelj je prvi koji vidi neki događaj, kasnije ga vidi gledatelj, i novinari. Tako da je to zahtjevan posao koji morate voljeti, puno odricanja. Ali ako ga volite, kao i svako posao koji volite puno odricanja", kazao je snimatelj Kristijan Kiš.

"Da, nadovezao bih se na kolegu, stvarno je sve tako. Oni sve daju na terenu i onda stave sve u vaše ruke, a vi ste u biti ona zadnja karika, da to dođe do oka gledatelja i da bude sve u redu", dodaje montažer Igor Lovrenčić.

"Šećer dolazi na kraju"

U ovih 15 godina svi ti ljudi, ali i brojni drugi, obilježili su Dnevnik. Neki od njih su ekipu Dnevnika Nove TV i napustili. Kao Tatjana Krajač i profesor Milan Sijerković.

"Mi iz prognoze nastupamo na kraju Dnevnika, ali zna se da šećer dolazi na kraju", otkriva meteorologinja Ana Bago Tomac.

Izazovna 2020.

Vjerojatno niti jedna godina nije bila izazovna kao ova 2020. godina. Koronavirus sve je poremetio pa je i rad u takvim uvjetima pravi izazov.

"Kadgod idemo na teren, moramo imati masku sa sobom, izjave sugovornika snimamo na pecaljku, to je jedan dugi štap na kojem stoji mikrofon kako bi sugovornik bio što udaljeniji od nas", kazao je montažer Vjekoslav Valentić.

"Ono što je dobro - uspjeli smo i u tim uvjetima funkcionirati kao ekipa, ovo je za nas izazovno vrijeme zato što Dnevnik mora izaći svaki dan", rekla je Ksenija Kardum, direktorica informativnog programa.

U prva tri mjeseca ove godine Dnevnik je u prosjeku pratilo više od 540.000 gledatelja. Već 11. godinu zaredom Dnevnik Nove TV je na vrhu i ima status najgledanije informativne emisije u zemlji.

Prvih 15 je za nama, ali na tome, poručuju, neće stati. Uz ovakvu ekipu, ali i gledatelje koji im daju povjerenje - samo nebo nam je granica.

"Hvala i vama dragi gledatelji, što nas pratite. Zbog vas ćemo se i dalje truditi biti što bolji", poručuje ekipa Dnevnika Nove TV.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



