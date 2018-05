Zbog uzavrelog stanja i afere mailovi sastat će se premijer i predsjednica. Dnevnik Nove TV doznaje da su se danas čuli i zakazali susret za idući tjedan, no još dan nisu dogovorili. Iz SDP-a od sastanka ne očekuju ništa jer je premijer predsjednicu podržao za još jedan mandat. No iz Živog zida misle da ovo pokazuje da premijer gubi kontrolu.

Predsjednica i premijer - opet će se susresti. Ona tvrdi - naći će se već u ponedjeljak. No iz njegova Ureda poručuju - dan nisu dogovorili. Dnevnik Nove TV doznaje kako su se danas čuli i potvrdili da se vide idući tjedan.

Kolinda Grabar-Kitarović inzistirat će na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. Hoće li premijer na to pristati, nije stigao odgovor.

Predsjednica je u petak istaknula kako se ''postavlja ozbiljno pitanje zašto se tako događalo i to je jednim dijelom razlog zašto se baca sjena na cijeli proces''.

Time Predsjednica želi pokazati da oko afere mailovi vodi računa, no to što je do sada šutjela, kažu iz SDP-a, pokazuje da je u kampanji.

''S jedne strane se ne želi zamjeriti HDZ-u jer očekuje podršku, a s druge strane se onda mora, a to ne bi htjela. Ona se nikada nije vodila tim da štiti nacionalne interese nego je samo gledala kakav će bit njen rejting'', tvrdi Ivo Jelušić, član predsjedništva SDPa.

Živi zid iz njezina poteza iščitava nešto drugo. Smatraju kako je to znak da Plenković ne kontrolira HDZ.

''Postoje dva klana unutar HDZ-a okupljenih s jedne strane oko predsjednice, s druge strane oko premijera koji polako ulaze u jednu vrstu sukoba gdje premijer dakako ostaje jako oslabljen'', kaže Tomislav Lukanić iz Živog zida.

Da nema krize u HDZ-u, u petak je uvjeravao i Branko Bačić. ''Jeste razmišljali nakon ovih izjava predsjednice da je ona jednostavno krenula u rušenje Andreja Plenkovića, naravno potpomognuta s nekim iz HDZ-a? Apsolutno ne. Siguran sam.''

Zbog svega oporba vidi dobar trenutak za nove izbore. U proceduri je SDP-ov zahtjev za raspuštanjem Sabora. No pitanje je koliko ruku oporba može skupiti.

Za raspuštanje Sabora glasovat će Zlatko Hasanbegović, ali smatra da ta inicijativa neće uroditi plodom. ''Vladu sam i saborsku većinu nazvao jednom vrstom političkom kombinata, dakle trgovačkom koalicijom. Ova većina će postojati sve dok gospodin Plenković želi da postoji'', kaže Hasanbegović.

Premijer idući tjedan mora donijeti i odluku o novom ministru gospodarstva. A predsjednica će od njega tražiti i izvanrednu sjednicu Vlade na kojoj želi razgovarati i o drugim gorućim problemima u zemlji.