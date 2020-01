Premijer Andrej Plenković smijenio je ministra zdravstva Milana Kujundžića i najavio da će ime nasljednika otkriti u srijedu, ali neslužbeno doznajemo da će Kujundžića zamijeniti dosadašnji pomoćnik Vili Beroš.

Nekretninska afera stajala je Milana Kujundžića fotelje ministra zdravstva. On je odbio ideju premijera Andreja Plenkovića da sam podnese ostavku i tražio dodatno vrijeme za obranu. No premijer nije želio čekati i ministra opterećenog aferama razriješio je dužnosti.

To je već 14. ministar koji je napustio Banske dvore dok ih vodi Plenković. Odluku o smjeni Plenković je donio manje od 24 sata nakon što se sastao s Kujundžićem, a tvrdi da mu ministar nije predočio nikakve dokumente koji bi ga trebali obraniti od optužbi. Predsjednik Vlade rekao je NE ministru koji puni novinske stupce aferama s kućama i apartmanima, pa je procijenio da nema vremena baviti se problemima u svojem resoru.

U javnosti se spominju brojna imena mogućih nasljednika, a među njima su Željko Plazonić i Dario Nakić, kojega je na mjestu ministra zamijenio Milan Kujundžić. Neslužbeno doznajemo da će Kujundžića zamijeniti Vili Beroš.



Da je spreman preuzeti dužnost, Beroš je i više nego jasno dao do znanja na ulasku u Banske dvore. Objasnio je da on dolazi iz sustava pa zna što su izazovi i prioriteti. ''Imam volju, snagu i energiju to napraviti i mislim da hrvatski narod to zaslužuje'', rekao je Beroš i dodao da zdravstveni sustav treba osuvremeniti. Utemeljio bi hitnu helikoptersku medicinsku službu. ''Ako premijer potvrdi mene, ja ću biti sretan da mogu služiti hrvatskom narodu'', rekao je.

Dario Nakić nije želio ništa reći. ''Bilo bi neozbiljno išta komentirati'', rekao je Nakić za DNEVNIK.hr.

Dario Nakić Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Nakić je bio ministar u najkratkotrajnijoj vladi premijera Oreškovića, samo 10 mjeseci. U to je vrijeme predložio reformu hitne medicinske pomoći kada je htio uvesti plaćanje za one koji su na hitnu došli bez razloga. Predlagao je i da pacijenti iz svog džepa plaćaju neopravdane pretrage. Obustavio je i projekt svojeg prethodnika koji je za onkološke pacijente glasio od dijagnoze do liječenja u 72 sata...