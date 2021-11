Policija je nakon trodnevne potrage pronašla 14-godišnjakinju iz Iraka pothlađenu i mokru u šumi. Doznali smo kako je zapravo nestala, a sve se dogodilo u blizini granice sa Slovenijom kada je primijetila da joj nema oca.

HGSS i delnički policajci u petak su pronašli 14-godišnju migranticu iz Iraka za kojom su tragali tri dana. Naime, djevojčica se u noći, kada su pokušali prijeći granicu, odvojila od oca i nastavila hodati po šumskom području te se za njom izgubio svaki trag.

Njen je otac nakon pronalaska kćeri najavio da će podnijeti zahtjev za međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj.

DNEVNIK.hr doznaje da se radi o djevojčici o čijoj smo obitelji pisali još u srpnju. Naime, u noći s 23. na 24. srpnja u blizini Velike Kladuše nestala su trojica dječaka, sinovi migranata iz Iraka. Njihov cilj je bio Njemačka – povratak majci koja se već tamo nalazila. Iz Iraka su pobjegli nakon što im je granata ubila sina.

U šumi ih je tada prestrašila nekakva životinja te su otac i 14-godišnja kćer pobjegli na jednu, a sinovi od 8, 10 i 14 godina na drugu stranu. Nakon toga im se izgubio svaki trag.

Kako se dogodio nestanak 14-godišnjakinje?

U nadi da će si osigurati sretnu i mirnu budućnost otac i kćer pokušali su prijeći granicu i uputiti se ka Njemačkoj. Naravno, to im nije pošlo za rukom. Sinovima nisu mogli pomoći jer se nalaze u domu, ali i oni su međusobno razdvojeni.

Inače, pokušaji prelaska traju i po nekoliko dana, u ovom slučaju 10 do 12 – kreću se već poznatim rutama, nema osvrtanja ni pričanja, ganja se jedino cilj. Tako je i bilo u posljednjem pokušaju. No, otac je ostao iza skupine, a djevojčica je to otkrila tek na samoj granici sa Slovenijom...

Tada se podigla uzbuna. Da skratimo priču – kontaktirane su nadležne službe koje su odradile svoj posao te je djevojčica pronađena nakon tri dana, kao i njezin otac. Kćer i otac nisu u istoj sobi, ali naš sugovornik pretpostavlja da su u istom objektu.