Osam djevojčica u dobi od jedanaest i dvanaest godina optužilo je nastavnika informatike Osnovne škole Novi Marof za spolno uznemiravanje, a o slučaju istražuju policija te Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje je pokrenulo inspekcijski postupak.

Djevojčice su svoje tvrdnje o uznemiravanju podijelile s roditeljima koji su od ravnatelja škole Anđelka Bošnjaka tražili da o svemu obavijesti policiju i ministarstvo.

MZO: Otvoren inspekcijski postupak

"Odmah po saznanju o podnesku koji je vezan za OŠ Novi Marof, a koji se odnosi na prijavu spolnog uznemiravanja od strane nastavnika prema učenicama 5. a razrednog odjela, otvoren je inspekcijski postupak, a prvi dio nadzora u Školi izvršen je 29. svibnja", ističe Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) u odgovoru Hini.

Dodaju da je pritom izuzeta sva relevantna dokumentacija te je obavljen razgovor s ravnateljem, razrednicom 5. a razrednog odjela, psihologinjom i defektologinjom.

U nadzoru je utvrđeno, dodaje, da je škola 22. svibnja slučaj pisanim putem prijavila Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi varaždinskoj, Policijskoj postaji Novi Marof kao i Centru za socijalnu skrb u Novom Marofu.

Ministarstvo je potvrdio da je slučaj 23. svibnja prijavljen i Upravi za odgoj i obrazovanje, a 24. svibnja pročelniku Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije Miroslavu Huđeku.

Ističu i da se prema izjavi ravnatelja i izuzetoj dokumentaciji, nastavnik nalazi na bolovanju od 22. svibnja te da će ga ukoliko protiv njega bude pokrenut kazneni postupak, škola u skladu sa Zakonom o odgoju, "udaljiti od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka".

Ravnatelj: Reakcija škole bila je pravovremena

Ravnatelj Bošnjak izjavio je da je reakcija škole bila pravovremena, napomenuvši da ga je 21. svibnja, poslije radnoga vremena, jedna od učiteljica obavijestila da se dvije učenice žale da ih učitelj informatike seksualno uznemirava.

Bošnjak je, kako kaže, odmah otišao do kolege s kojim radi 23 godine. "Na to je on rekao da nema nikakvih primisli i da bi htio razgovarati s roditeljima”, tvrdi ravnatelj. Sutradan je, po njegovim riječima, u školu došlo troje roditelja na razgovor, no odbili su razgovarati s učiteljem.

Ravnatelj je ustvrdio da je tada, pred roditeljima, nazvao policiju te da je idućega dana, 22. svibnja, u svoj ured pozvao pravnicu, predstavnicu djelatnika u školskom odboru, učitelja informatike, psihologinju, a pozivu se odazvala i ravnateljica Centra za socijalnu skrb.

"Svi su upoznati s pritužbama, odnosno problemom, na što je kolega iz informatike rekao da je šokiran i da ne zna što da radi, a ja sam mu rekao da više ne može ići u razred. Nakon tog razgovora on više nije ušao u učionicu i nije održao ni jedan sat", ističe ravnatelj.

O svemu je, kaže, obaviješteno i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a istoga je dana održan još jedan sastanak kojemu su nazočili i predstavnici policije te predstavnik Školskog odbora.

Slučaj prijavljen i pravobraniteljici te zavodu za školsku medicinu

Ravnatelj je slučaj prijavio i pravobraniteljici za djecu te Zavodu za javno zdravstvo za školsku medicinu.

Učitelj kojeg učenice optužuju za spolno uznemiravanje, a koji je jedno vrijeme bio i ravnatelj škole, trenutačno je na bolovanju, kao i njegova supruga pedagoginja, zaposlena u istoj školi. (Hina)