Desetak djelatnica HUP-a prijavilo je Bernarda Jakelića za seksualno uznemiravanje. HUP je s Jakelićem raskinuo radni odnos dva tjedna nakon prijave, ali nije poznato je li on dobio otkaz ili je raskid ugovora o radu bio sporazuman. Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, podnijela je DORH-u kaznenu prijavu protiv Jakelića.

Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, potvrdio je da je s Bernardom Jakelićem, donedavnim zamjenikom direktora HUP-a, raskinut radni odnos. Jakelića je desetak djelatnica HUP-a prijavilo za seksualno uznemiravanje.

"Imali smo jednu neugodnu i tešku situaciju. Taj smo proces odradili u vrlo kratkom roku i za nas je proces završen. Ne mogu davati detalje, no s njim smo raskinuli radni odnos", rekao je Majetić novinarima, ponovivši nekoliko puta da su proces u HUP-u vodili prema zakonu. Jakelića, međutim, HUP nije prijavio policiji.

"Mi to ne radimo, to ljudi rade sami za sebe, podnose osobne tužbe. To ne radi poslodavac", rekao je Majetić.

Objasnio je da je proces od prijave do raskida radnog odnosa trajao dva tjedna, inzistirajući da su u HUP-u napravili sve po zakonu. Nije, međutim, precizno rekao je li Jakelić dobio otkaz ili je riječ o sporazumnom raskidu radnog odnosa, a na pitanje je li Jakeliću isplaćena otpremnina, Majetić je rekao: "O tome ne mogu ništa govoriti."

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić potvrdila nam je da je u njezin ured stiglo više od 10 anonimnih prijava protiv Jakelića zbog seksualnog uznemiravanje na radnom mjestu. Pravobraniteljica je u utorak protiv Jakelića podnijela kaznenu prijavu DORH-u zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv spolnih sloboda.

"Pravobraniteljica je provela ispitni postupak i zatražila očitovanje od HUP-a te je 7. ožujka 2020. obaviještena da je imenovanome prestao radni odnos", poručili su nam iz ureda pravobraniteljice Ljubičić. Dodali su da je od HUP-a traženo i očitovanje, izvješće i dokumentacija bez obzira na stupanj tajnosti, za što je ona i ovlaštena.