Lijep Božić očekuje malenu Milu i cijelu obitelj Rončević. Djevojčici koja je ujedinila Hrvatsku presađena je koštana srž i za sada nema pokazatelja da bi se njezina bolest mogla vratiti. Njezin djed Vladimir Rončević za Dnevnik Nove TV kazao je kako sad slijedi faza praćenja bolesti, a djevojčičin ostanak u bolnici zasigurno će biti dulji od planiranih godinu dana.

Odlične vijesti stigle su iz Philadelphije – djevojčici Mili Rončević povukla se leukemija. Mili je nedavno presađena koštana srž, a njezina obitelj potvrdila je da je djevojčica dobro.

Obitelj jedva čeka da se hrabra djevojčica vrati kući, u Rijeku, no treba proći dosta vremena da ojača za povratak u Hrvatsku, koja je željno očekuje. Milin djed, Vladimir Rončević, kaže da još ni liječnici u Philadelphiji ne znaju kada bi Mila mogla kući.

''To je jedan dugotrajan i težak proces. Prva etapa, možda i najteža u cijeloj priči, je završena. Njezin oporavak teče prema planu. Međutim, sad ide proces praćenja, kontrole i čekanja da se dosegnu i neke druge vrijednosti u organizmu. Proces traje gotovo dvije godine. Kad su odlazili tamo planirano je godinu dana, to je trebalo biti u travnju iduće godine. Sasvim sigurno je da će se to produžiti, ali ne zbog komplikacija, nego zbog prirode terapije'', kaže Vladimir Rončević.

Vjeruje da su djevojčičin veseo karakter i njezina snaga jedni od važnijih elemenata njezina teška puta.

Doktorica Jelena Roganović i cijeli odjel riječke onkologije ne mogu skriti veselje zbog Mile.

''Redovito komuniciram s Milinim roditeljima, povremeno primam i medicinska izvješća iz Philadelphije. Naravno da više ne sudjelujem u Milinom liječenju i naravno da mi je zbog toga teško komentirati stanje, no to me ne sprječava da Mili pošaljem najbolje želje i najpozitivnije vibracije'', kaže dr. Roganović.

Pozitivne vibracije u ožujku ove godine slala je dvogodišnjoj Mili cijela Hrvatska. I ne samo to. U nekoliko dana diljem svijeta prikupljeno je čak 38 milijuna kuna za njezino liječenje. Obitelj je osnovala Zakladu koja pomaže i drugoj oboljeloj djeci.

''Zaklada funkcionira i registrirana je zadnjih šest mjeseci i u tom periodu ukupno je pružena novčana potpora za osmero djece te za jedan projekt doktorice Roganović'', kazao je Petar Petrinić, odvjetnik Zaklade čiji je član i ugledni hrvatski znanstvenik Ivan Đikić.

